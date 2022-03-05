Daily Mail: западные телеканалы объявили о прекращении вещания в России после закона о фейках

Ряд западных СМИ, включая CNN International, ABC и CBS News, собираются приостановить работу в России. Они объясняют своё решение принятием нового закона, который предусматривает уголовное наказание за распространение дезинформации и призывы к антироссийским санкциям, пишет Daily Mail.

CNN International, ABC и CBS News собираются прекратить вещание в России. Bloomberg News, «Би-би-си» и канадская CBC также заявили, что временно приостанавливают работу своих журналистов в стране. В качестве причины они указывают новый закон, согласно которому любому, кто преднамеренно распространяет фейки, может грозить штраф или тюремный срок, сообщает Daily Mail.

По словам издания, Москва обвиняет «своих врагов», включая США и их западноевропейских союзников, в том, что они транслируют дезинформацию в попытке посеять раздор среди россиян. Поэтому законодатели приняли поправки в Уголовный кодекс, чтобы наказывать за фейки и призывы принять санкции против страны.

«CNN прекратит вещание в России, пока мы продолжаем оценивать ситуацию и наши дальнейшие шаги», — заявил представитель телеканала. «Изменение Уголовного кодекса делает невозможным сохранение хоть какого-то подобия нормальной журналистики внутри страны», — предположил главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт.

CBS News объявил, что прекращает вещание из России и будет следить за развитием ситуации. Похожую позицию занял ещё один американский телеканал ABC News, корреспонденты которого всё ещё находятся в стране.

Несколько других новостных организаций, в том числе канадская CBC и британская «Би-би-си», также приостановили свои репортажи из России после принятия закона. При этом представители CBC увидели в новой инициативе попытку «криминализировать независимое освещение текущей ситуации на Украине и в России».

«Би-би-си», в свою очередь, заявила, что продолжит вещание на русском за пределами России. «Безопасность наших сотрудников имеет первостепенное значение, и мы не готовы подвергать их риску уголовного преследования только за то, что они выполняют свою работу», — заявил генеральный директор «Би-би-си» Тим Дэви. Он похвалил британских журналистов за их «храбрость, решимость и профессионализм», а также пообещал, что его компания продолжит стремиться донести «точную и независимую информацию».

Накануне Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам британской радиовещательной корпорации. Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мария Захарова обвинила «Би-би-си» в том, что она играет «ключевую роль в подрыве стабильности и безопасности России».

Западные газеты, в том числе The Wall Street Journal и The Washington Post, пока решили остаться. «Нашим главным приоритетом является безопасность наших сотрудников, а также честное и полное освещение этой важной истории. Находиться в Москве, свободно общаться с официальными лицами и улавливать настроение — ключевой момент этой миссии», — сказал представитель WSJ.

«Мы оцениваем детали российского закона и его потенциальное влияние на наши репортажи. Мы намерены проявлять осторожность, пока будем выяснять, как эти ограничения, о которых сообщают, скажутся на корреспондентах The Washington Post и местных сотрудниках», — говорится в сообщении издания.

Между тем западные правительства и платформы ввели запрет в отношении RT, а ЕС обвинил телеканал в «систематической дезинформации» о спецоперации на Украине. При этом МИД России обратил внимание на то, что американские и западноевропейские СМИ предлагают потребителям предвзятую и зачастую антироссийскую картину мира, не привлекая своих лидеров к ответственности за коррупцию или разрушительные конфликты за рубежом, в том числе за военную кампанию в Ираке.