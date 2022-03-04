Зарубежные СМИ: запрещая RT и Sputnik, Запад нарушает свои же главные принципы о свободе слова

Из-за освещения спецоперации России на Украине государственные каналы RT и Sputnik столкнулись с блокировками и ограничениями на Западе. Многие иностранные политики, эксперты и журналисты видят в этом цензуру, нарушающую основополагающий демократический принцип свободы слова, а также предупреждают, что подобные «политические решения» могут аукнуться Западу, ведь Россия может так же поступить с его журналистами.

Из-за событий на Украине российские государственные СМИ RT и Sputnik столкнулись с массовыми ограничениями их работы на Западе. Многие иностранные политики, ресурсы, журналисты и обозреватели увидели в этом несправедливость и нарушение одного из ключевых демократических принципов — свободы слова, а другие высказали опасения, что Россия может нанести ответный удар по западным СМИ.

Так, как пишет немецкая газета Junge Welt, действия европейских властей в отношении RT и Sputnik раскритиковал член бундестага от Левой партии Андрей Гунько. Ранее представители ЕС, где Еврокомиссия одобрила блокировку российских СМИ, заверяли, что журналисты RT и Sputnik не будут лишены возможности выполнять свою работу и санкции носят временный характер и были очень тщательно проработаны, в том числе с учётом «опасений по поводу возможного ущемления свободы прессы». Однако, как подчеркнул Гунько, со всех сторон СМИ, транслирующие другую точку зрения, подвергаются сильному давлению — будь то в России, ЕС или на Украине. Настоящая демократия должна уметь принимать все точки зрения, добавил политик.

По данным EL PAÍS Uruguay, в Уругвае, где местная стриминговая платформа Vera TV приостановила вещание RT, депутат партии «Широкий фронт» Хавьер Умпьеррес обратился в палату представителей с просьбой запросить отчётность по этому делу. Такая блокировка «является нарушением свободы прессы», заявил Умпьеррес и подчеркнул, что подобное — «редкость для демократической системы» страны. В Испании, как сообщает El Español, лидер партии «Мы можем» Пабло Иглесиас сравнил RT с местными СМИ: «Разве Russia Today врёт больше, чем OKDiario, La Razón или ABC?»

В поддержку RT на фоне сообщений о пересмотре лицензии канала в Великобритании выступило и шотландское движение Hope Over Fear, связанное с бывшим парламентарием Томми Шериданом. В одном из постов организации, в частности, сказано: «Тот факт, что Запад хочет отключить вещание RT (у которого имеется лицензия OFCOM и на который меньше жалоб о правонарушениях, чем на любую другую медиастанцию), говорит вам, что речь идёт о преднамеренном разжигании военной истерии».

«Правда русских очень тревожит Запад и не должна стать известной» простым гражданам, считает камерунский политолог Арлетт Фрамбуаз Думбе Динг. «Только правда представителей Запада имеет право на распространение среди людей… Прекращение работы российских СМИ есть не что иное, как презрение к свободе со стороны тех, кто утверждает, что борется за неё. Таким образом, мы вошли в эпоху единой мысли свободного мира. Очень любопытное противоречие», — привёл слова аналитика информационный сайт Actu Cameroun. А камерунский политик Абель Элимби Лоб напрямую поделился своим возмущением по поводу блокировок российских СМИ: «Демократический Запад обнажён. RT и Sputnik закрыты во имя свободы слова. Позор демократическому Западу!»

В своей статье для Strategic Culture Foundation журналист Мартин Джей указывает на несправедливость блокировки RT и Sputnik в Евросоюзе. Автор приводит в пример заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который назвал блокируемые российские СМИ «чемпионами по манипулированию информацией». Такие слова Джей считает «почти комичными», поскольку Боррель сам, как и множество институтов ЕС, успешно занимается распространением дезинформации и манипуляцией прессой. Поэтому в попытке Евросоюза манипулировать освещением ситуации на Украине журналист видит «признак слабости, отчаяния и растущего лицемерия».

Даже люди, не разделяющие позицию российских каналов, вступились за их свободу слова. К примеру, редактор испанского издания Naiz Давид Ласканоитурбуру заявил, что, хотя он не поддерживает редакционную политику Russia Today и Sputnik, такие СМИ тоже должны иметь возможность выражать свою позицию и ЕС должен уважать их «право на инакомыслие». Испанская онлайн-газета Público подчеркнула, что с дезинформацией, в которой обвиняют российские СМИ, борются с помощью информации, а не цензуры. Также издание приводит комментарий мадридского адвоката Виктора Льяноса: «Я не сомневаюсь, что RT или Sputnik являются дружественными Кремлю СМИ, но их цензура в Испании нарушает статью 20.1a) Конституции Испании. Защита свободы слова не для тех, с кем мы согласны, потому что им защита не нужна».

Колумнист испанского издания El Confidencial Хуан Сото Иварс уверен, что в Европе нельзя просто так, без обсуждения, запрещать какие-либо СМИ — пусть даже RT и Sputnik. Решение о запрете вещания российских СМИ «следует воспринимать как первый симптом воинственной атмосферы в Европе», полагает обозреватель.

Как передаёт Rebel News, на фоне запрета на вещание RT на крупных канадских платформах ведущий Эзра Левант заявил, что хотя сам он не фанат российского канала, цензуру в стране допускать нельзя. По информации канадского сайта La Presse Canadienne, преподаватель Университета Оттавы и высшей школы журналистики Лилля Бертран Лабасс считает, что, преследуя контролируемые российскими властями СМИ, Европа и Канада тем самым стреляют в одну из тех основополагающих идей демократии — право на публичное высказывание своего мнения. По мнению аналитика, если бы для запрета на вещание было бы достаточно одних лишь «вы нам не нравитесь» или «вы предвзяты», то у такого канала, как американский Fox News, возникли бы большие проблемы. Радикальные меры в отношении российских СМИ Лабасс называет «ударом молота», который способен пошатнуть один из ключевых принципов, который Западу положено защищать, — принцип свободы слова.

Сам Fox News в лице ведущего Такера Карлсона заявил, что «гиганты техсектора пошли рука об руку с разведведомствами и установили контроль над всей поступающей информацией» об Украине, а «всех, кто с ними не согласен, теперь подвергают цензуре». Журналист подчеркнул, что телеканал Russia Today «подвергают цензуре по всему миру». «И это я сейчас, к слову, не рекламирую Russia Today — просто, наверное, было бы интересно узнать, что говорит «та сторона», было бы хорошо, если бы информации у нас было больше, а не меньше», — прокомментировал Карлсон.

Редактор немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Яннис Брюль называет происходящее «опасной игрой в цензуру». По его словам, то, чем сейчас занимаются IT-гиганты и медиарегуляторы, является серьёзным прецедентом. Хотя Профсоюзная федерация журналистов Европы справедливо напомнила Еврокомиссии, что цензура — если она вообще существует — может применяться только хорошо продуманным образом и на прочной правовой основе, европейские власти, в итоге одобрившие запрет на вещание RT и Sputnik в ЕС, продолжают настаивать, что на карту поставлены санкции и урегулирование. Как утверждает автор, ставки в этой игре постоянно растут — и компании, политики и граждане должны следить за тем, чтобы вмешательство в интернет не вышло из-под контроля. В противном случае в социальных сетях установится своего рода военная экономика, которая в долгосрочной перспективе нанесёт ущерб демократии даже на Западе. Мысль об угрозе будущему свободного интернета журналист развил и в статье для швейцарского издания Bazler Zeitung, в которой Брюль отметил, что этой свободе неминуемо придёт конец, если подобная тенденция цензурирования контента со стороны государств продолжится. Позицию о «негативном прецеденте» разделяет и редактор издания Cicero Бен Кришке, который уверен: если что-то подвергли цензуре один раз, это может повториться — и вся сложившаяся ситуация нанесёт непоправимый вред принципам свободы.

Австрийский информационный сайт Horizont привёл слова британского медиаэксперта Стивена Хатчинса, который считает, что запрет российского канала RT не принесёт какую-либо пользу — это скорее символический жест и, возможно, даже контрпродуктивный. Аналитик предупредил, что блокировка RT сыграет на руку тем, кто распространяет «российский нарратив» о лицемерии Запада, согласно которому западные СМИ скрывают то, что не хотят слышать. В ответ Москва, по мнению эксперта, вполне может запретить европейские телеканалы в России и помешать работе зарубежных журналистов в стране.

В интервью французскому изданию Marianne глава НКО «Репортёры без границ» Кристоф Делуар отметил, что RT и Sputnik — организации отнюдь не слабые, даже если их влияние будет ограничено, их контент активно распространяется через соцсети. При этом Делуар предупредил, что «политическое решение» о запрете российских СМИ может обернуться против самой Европы, поскольку президент России Владимир Путин «может воспользоваться этим решением и запретить в свою очередь уже европейским журналистам работать в России». Коллега Делуара управляющий директор организации «Репортёры без границ» Кристиан Мир также заявил, что «ожидаемые контрмеры со стороны Москвы могут затруднить или даже сделать невозможным независимое освещение событий из России». Со схожей точкой зрения выступила и обозреватель австралийского информационного сайта The Conversation и политолог Прешус Чаттерье-Дуди, обратившая внимание на то, что запрет RT даст российским властям повод применить ответные меры против западных СМИ.