Ведущий Daily Wire удивился небывалому наплыву фейков об Украине

Военная операция на Украине окружена огромным количеством фейковых новостей, которые стремительно распространяются по интернету, прежде чем их кто-то опровергнет, отмечает ведущий Daily Wire Мэтт Уолш. По его словам, у простых американцев нет возможности проверить заявления украинских властей, заинтересованных в распространении пропаганды.

Статья Daily Wire гласит: «На прошлой неделе видный республиканец антитрамповского толка, конгрессмен Адам Кинзингер, попался на печально известную утку, написав твит в поддержку комика Сэма Хайда, которого Кинзингер, по-видимому, принял за так называемого Призрака Киева из-за плохо отфотошопленной картинки в Twitter.



«У Призрака Киева есть имя, и он тотально ПОИМЕЛ российскую авиацию. Удачи и больше попаданий, Самуил!» — написал Кинг в твите, который на данный момент уже удалён.



Фанаты Хайда известны своими попытками одурачить журналистов и других ложными заявлениями о том, что Хайд — виновник или герой различных событий и мемов. Часто сторонники оставляют под опубликованными фейками подпись или ответ: «Это не может больше сходить ему с рук».



Итак, вот чем занимался Адам Кинзингер. Послушайте, правда такова, что вокруг летает, простите за каламбур, очень много пропаганды, иначе говоря, лжи. В случае с Призраком Киева есть даже видео, которое оказалось кадрами из компьютерной игры. Там якобы показан этот Призрак Киева.



Но объёмы пропаганды и скорость, с которой её распространяют, по-моему, не сравнимы ни с чем, что я когда-либо видел. А ведь эти вещи важны! Особенно когда люди вроде Кинзингера поддерживают эту интерпретацию событий.



Итак, Призрак Киева был фейком. Нам также рассказывали про «героев острова Змеиный», которые предпочли умереть, но не сдаться русским. И я чуть не сказал в пятницу… Я услышал эту историю как раз перед своей программой в пятницу, и моей первой реакцией было: «Не знаю, следует ли этому верить». И я чуть было не высказался так в своей программе. Я сдержался, потому что, если бы оказалось, что я ошибаюсь, я не хотел бы быть тем, кто усомнился в людях, храбро отдавших свои жизни.



И это одна из причин такого быстрого распространения этой пропаганды. Потому что вы же не хотите, чтобы именно вы… особенно если у вас нет никаких доказательств того, что это ложь… А в случае со всей этой историей каждый из нас… никто из нас не находится на месте событий, так что мы просто получаем информацию и не можем знать, что правда, а что нет, пока не поступит другая информация.



Но нам рассказывали историю про «героев острова Змеиный»: якобы это были 13 украинцев, которые сказали российскому военному кораблю идти на... и героически погибли, вместо того чтобы сдаться. На деле оказалось, что они сдались и в данный момент живы и здоровы.



Нам рассказывали о российском танке, который погнался за украинским гражданским автомобилем и раздавил его. Есть видеозапись. Но теперь выходит, что танк на самом деле был украинский. И опять-таки, когда вы смотрите это видео, вы видите танк и говорите: «Откуда мы знаем, что это российский танк?» К тому же видео странно обрезано. Всегда, когда вы видите, скажем, восьмисекундное видео, которое аккуратно выпускает всё, что было до и после, это должно быть подозрительно. И здесь именно такой случай.



Распространялись фотографии президента Зеленского в бронежилете на поле боя, сделанные, на самом деле, несколько месяцев назад. А также фотографии украинских супермоделей, рвущихся на передовую с оружием в руках — то есть на самом деле со страйкбольными винтовками. Я хочу сказать, что это целая тема — мол, супермодели рвутся на передовую и стреляют в плохих парней. Может быть, так и происходит, меня там нет. Но это звучит подозрительно кинематографично, похоже на выдумки Голливуда, и многие видео оказываются фейками. И многие фотографии тоже.



Большую популярность получил видеоролик, на котором украинская девочка стоит перед российским солдатом и ругает его, говорит ему: «Убирайся из страны!» На самом деле, трудно сказать, что именно она говорит, потому что она говорит на иностранном языке. Это ещё одна проблема — языковой барьер. Но это видео было явно снято в пустыне в летнее время. Девочка носит что-то вроде майки на бретельках. А на Украине сейчас зима и повсюду лежит снег.



Итак, это всё ложь. И есть много другой лжи. Наряду с целой коллекцией драматичных и подозрительных историй, которые пока ещё не до конца опровергнуты, но и не доказаны. Вроде истории о том, что Россия направила мобильные крематории на места сражений, чтобы сжигать тела своих погибших и скрывать потери. Это не было подтверждено. Но это ещё одна история, которую распространяли. Все её распространяли. На мой взгляд, очень подозрительно. Я не знаю.



Что касается потерь России, Украина заявляет, что убила почти пять тысяч российских военных за несколько дней. Это почти вдвое больше, чем число американцев, убитых в Афганистане за 20 лет. Поразительная цифра, да? Может быть, это правда, я не знаю, но если это правда, казалось бы, мы должны были уже увидеть кадры полей сражений, усеянных мёртвыми телами. Но мы их ещё не видели. Может быть, потому что они берут тела и бросают их в мобильные крематории? Так нам это, во всяком случае, подают.



Звучит поразительно. Поразительно. Пять тысяч погибших в боях меньше чем за неделю, но их никто не видел, благодаря батальону мобильных крематориев. Нечто из ряда вон выходящее. Это не значит, что этого не было и что этого не происходит прямо сейчас, но это нечто из ряда вон выходящее, так что нужно больше доказательств, чтобы в это поверить.



Проблема в том, что узнавать о происходящем на Украине нам приходится, полагаясь на некое сообщество, в которое входят иностранные государства, наше государство и СМИ. Так уж вышло, что я никому и ничему не доверяю меньше, чем иностранным государствам, нашему государству и СМИ. Все они заслужили моё недоверие. И ваше. Добавьте к этому всегдашнюю общую неясность боевой обстановки — обычное дело — и тот факт, что Украина… всю эту информацию мы получаем от Украины, а у неё есть причина распространять пропаганду. Для них это умная стратегия.



Дата выхода в эфир 01 марта 2022 года.