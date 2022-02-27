NBC о расколе в стане республиканцев из-за России: а раньше они сплачивались против общего врага

После хвалебных заявлений Дональда Трампа и Майка Помпео в адрес Владимира Путина в стане Республиканской партии США наметился раскол, передаёт NBC. Как отмечает канал, нынешняя ситуация сильно отличается от того, что было раньше, когда республиканцы обычно сплачивались против общего врага.

Теперь это крутят на российском государственном телевидении.



ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Он очень смекалистый человек. Я очень хорошо его знаю.



Бывший президент Дональд Трамп назвал Владимира Путина «талантливым», «смекалистым», «гением».



МАЙК ПОМПЕО, бывший госсекретарь США: …очень способный, испытываю к нему огромное уважение.



Его госсекретарь Майк Помпео хвалит Путина как государственного деятеля. А ведущий Fox News Такер Карлсон…



ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: А в чём тут, собственно, дело? Почему я так ненавижу Путина? Он что, называл меня расистом?



Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон обвинила их в помощи и содействии врагам Америки.



ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, бывший госсекретарь США: Мы также должны убедиться в том, что внутри нашей собственной страны мы обличаем тех людей, которые оказывают помощь и утешение Владимиру Путину, которые говорят о том, какой он гений, какой это умный шаг, и которых, к сожалению, показывают российские СМИ.



Корреспондент NBC Вон Хильярд сегодня смог задать вопрос Помпео.



ВОН ХИЛЬЯРД, корреспондент NBC: Сожалеете ли вы о своих словах?



МАЙК ПОМПЕО: Я боролся с коммунизмом с подросткового возраста. И я продолжу бороться с коммунизмом.



ВОН ХИЛЬЯРД: Я говорил о тех словах, которые прозвучали как похвала в адрес Владимира Путина.



ЖУРНАЛИСТКА: Какова ваша реакция на слова бывшего госсекретаря Помпео и бывшего президента Трампа, которые похвалили ум, силу и сообразительность Путина?



НЕД ПРАЙС, официальный представитель Госдепа США: У меня нет ответа. На самом деле у меня нет слов.



Бывший президент Буш ясно дал понять, какова его позиция, заявив: «Мы не можем терпеть авторитарную травлю и опасность, которую представляет собой Путин».



Некоторые из действующих должностных лиц из числа республиканцев с этим согласны.



ДЖОШ ХОУЛИ, сенатор-республиканец от штата Миссури: Путин — наш враг. Давайте чётко это понимать.



МАЙК ГАЛЛАГЕР, конгрессмен-республиканец от штата Висконсин: По-моему, то, что говорят на площадке для гольфа в Мар-а-Лаго, никак не связано с текущим кризисом.



АНДРЕА МИТЧЕЛЛ, ведущий международный корреспондент NBC: Раскол в стане республиканцев ознаменовал поразительную перемену в плане того, как эта партия ранее сплачивалась против общего врага.



Дата выхода в эфир 26 февраля 2022 года.