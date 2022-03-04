Свобода слова для джихадистов, но не для сторонников Путина — Daily Mail уличила австралийские телеканалы в двойных стандартах

Накануне ведущий АВС Стэн Грант выпроводил из студии участника программы, который выразил поддержку российскому лидеру. Примечательно, что ранее австралийские телеканалы неоднократно давали свободно высказываться сторонникам радикальных организаций, пишет Daily Mail.

Накануне в эфире ABC случился скандал. Ведущий программы Q+A Стэн Грант выпроводил из студии одного из её участников после его комментария в поддержку российского лидера, пишет Daily Mail.

Студент Мельбурнского университета Саша Гиллис-Лекакис выразил недовольство тем, как СМИ пытаются выставить главу Кремля «плохим парнем» в украинском конфликте. «Многие россияне здесь и во всём мире поддерживают то, что Путин делает на Украине, в том числе и я», — заявил он, прежде чем его заставили покинуть передачу.

Эта программа вызвала параллели с прошлыми вопиющими случаями на австралийском телевидении. Так, в 2014 году в эфире SBS Insight выступил сторонник «Исламского государства»* 19-летний Сулейман Халид. Он открыто высказывался в поддержку террористической организации и носил изображение с её флагом на своей одежде. Тем не менее ему дали слово и даже не подумали выгнать из студии, отмечает издание.

Халид уверял, что ИГ, которое в то время «неистовствовало» в Сирии и Ираке, хочет принести «справедливость, мир и гуманитарную помощь». Три года спустя молодого человека арестовали по обвинению в подготовке теракта, который включал нападение на полицейских, и приговорили к 22 годам лишения свободы, обращает внимание Daily Mail.

По словам издания, программа Q+A также оказывалась в центре скандала. В 2015 году гость передачи Заки Маллах получил разрешение задать вопрос экспертам о планах лишить джихадистов австралийского гражданства, несмотря на то что ранее его самого обвиняли в причастности к двум терактам.

Во время жарких дебатов он обвинил власти в том, что они дают австралийским мусульманам «оправдание» для выезда за границу и вступления в ряды террористов. В ответ депутат Стивен Чиобо заявил, что знает о деле Маллаха и был бы рад его выдворению.

«Вздор! Как австралиец я был бы рад, если бы вас вышвырнули из страны», — парировал Маллах, который в то время не скрывал своих симпатий к «Аль-Каиде»**. Однако его не удалили из аудитории, а ведущий Тони Джонс всего лишь призвал его соблюдать очерёдность, напоминает Daily Mail.

После эфира Гиллис-Лекакис ответил Q+A и своим критикам. 23-летний молодой человек подчеркнул, что, вопреки обвинениям Гранта, он никогда не выступал за «насилие». «Я надеялся показать, что поддерживаю недовольство Путина относительно нарушения Украиной Минских мирных соглашений, которые привели к гибели людей», — заявил Гиллис-Лекакис.

«Я нахожу заявления мистера Гранта после моего ухода и тот факт, что меня попросили покинуть программу, разочаровывающими и непрофессиональными», — добавил он. «Мне искренне жаль, что дело приняло такой оборот. Однако в то же время я также был бы рад признанию того, что поведение ABC было спорным», — отметил Гиллис-Лекакис.