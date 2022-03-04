DM: австралийский политик похвалил Путина за борьбу с «новым мировым порядком»

Кандидату в сенат от Австралийской объединённой партии Шону Амброзу пришлось отказаться от участия в парламентских выборах. Причиной послужили сообщения в соцсетях, в которых он поддержал российского лидера и спецоперацию на Украине, передаёт Daily Mail.

Кандидат в сенат от Объединённой партии Австралии (UAP) Шон Амброз отказался от участия в выборах. Причиной стали его публикации в социальных сетях, в которых он хвалил российского лидера Владимира Путина, пишет Daily Mail.

Амброзу предстояло баллотироваться от штата Новый Южный Уэльс. Но его поддержка действий Москвы на Украине вызвала недовольство у руководства партии, которую он должен был представлять в парламенте, поясняет издание.

«Героем моего детства был Бэтмен. Я считаю, что Путин похож на Бэтмена. Он хороший парень, который не обязательно играет по правилам и чаще всего его неверно понимают, но он всегда оказывается рядом, когда нужен», — написал Амброз в одном из своих твитов. Кроме того, политик критиковал Владимира Зеленского и украинские СМИ.

В одном из последних сообщений Амброз объявил, что отзывает свою кандидатуру. «Я не поддерживаю акты агрессии НАТО против народа Украины и создание государства-изгоя. И я одобряю борьбу Путина с новым мировым порядком», — подчеркнул он.

Ранее UAP также отказалась выдвигать кандидата от Виктории Джефферсона Эрла из-за его взглядов на российско-украинскую конфронтацию. Как и Амброуз, он размещал пророссийские материалы, «противоречащие политике партии».

«Президент Путин. Я поддерживал вас на протяжении многих лет, — написал Эрл в январе, напрямую обращаясь к российскому президенту. — Есть ли хоть доля правды в том, что говорят СМИ?»

«Мои слова о Путине соответствуют моим мыслям и не отражают политику или взгляды UAP. Я остаюсь при своём мнении, что MAD [взаимно гарантированное уничтожение] и сохранение его баланса необходимы для предотвращения войны», — отметил Эрл в одном из своих сообщений незадолго до отзыва своей кандидатуры.

В прошлом Эрл и Амброз обсуждали позицию UAP по украинскому кризису в подкасте «русского националиста» Семёна Бойкова. Последний отметился тем, что назвал австралийского премьера «круглым дураком» за решение поддержать Киев и обвинил его в подрыве безопасности собственной страны, обращает внимание издание.

«Мне совершенно очевидно, что Украина стала болотом нового мирового порядка, — заявлял Бойков. — Нам, скорее, следует похвалить Владимира Путина за то, что он наводит порядок в их хаосе».