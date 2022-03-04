Daily Mail Оригинал

DM: австралийский политик похвалил Путина за борьбу с «новым мировым порядком»

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Кандидату в сенат от Австралийской объединённой партии Шону Амброзу пришлось отказаться от участия в парламентских выборах. Причиной послужили сообщения в соцсетях, в которых он поддержал российского лидера и спецоперацию на Украине, передаёт Daily Mail.
DM: австралийский политик похвалил Путина за борьбу с «новым мировым порядком»
Twitter / Anmchadh44

Кандидат в сенат от Объединённой партии Австралии (UAP) Шон Амброз отказался от участия в выборах. Причиной стали его публикации в социальных сетях, в которых он хвалил российского лидера Владимира Путина, пишет Daily Mail.

Амброзу предстояло баллотироваться от штата Новый Южный Уэльс. Но его поддержка действий Москвы на Украине вызвала недовольство у руководства партии, которую он должен был представлять в парламенте, поясняет издание.
 
«Героем моего детства был Бэтмен. Я считаю, что Путин похож на Бэтмена. Он хороший парень, который не обязательно играет по правилам и чаще всего его неверно понимают, но он всегда оказывается рядом, когда нужен»,  написал Амброз в одном из своих твитов. Кроме того, политик критиковал Владимира Зеленского и украинские СМИ.
 
В одном из последних сообщений Амброз объявил, что отзывает свою кандидатуру. «Я не поддерживаю акты агрессии НАТО против народа Украины и создание государства-изгоя. И я одобряю борьбу Путина с новым мировым порядком»,  подчеркнул он.
 
Mr Ambrose believes that Mr Putin is in Ukraine to fight the 'new world order'
 
Ранее UAP также отказалась выдвигать кандидата от Виктории Джефферсона Эрла из-за его взглядов на российско-украинскую конфронтацию. Как и Амброуз, он размещал пророссийские материалы, «противоречащие политике партии».
 
«Президент Путин. Я поддерживал вас на протяжении многих лет, — написал Эрл в январе, напрямую обращаясь к российскому президенту. — Есть ли хоть доля правды в том, что говорят СМИ?»
 
«Мои слова о Путине соответствуют моим мыслям и не отражают политику или взгляды UAP. Я остаюсь при своём мнении, что MAD [взаимно гарантированное уничтожение] и сохранение его баланса необходимы для предотвращения войны», — отметил Эрл в одном из своих сообщений незадолго до отзыва своей кандидатуры.
 
В прошлом Эрл и Амброз обсуждали позицию UAP по украинскому кризису в подкасте «русского националиста» Семёна Бойкова. Последний отметился тем, что назвал австралийского премьера «круглым дураком» за решение поддержать Киев и обвинил его в подрыве безопасности собственной страны, обращает внимание издание.  
 
«Мне совершенно очевидно, что Украина стала болотом нового мирового порядка, — заявлял Бойков. — Нам, скорее, следует похвалить Владимира Путина за то, что он наводит порядок в их хаосе».  

 

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Daily Mail Великобритания Европа
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