Непродуманная «месть» Байдена: ведущий Fox News обеспокоен судьбой ядерного арсенала России

США не защищают Украину, а «мстят» за неё, причём мстят простым россиянам, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, Байдену хорошо удаётся ломать, и теперь он пытается сломать экономику России, а возможно, что и свергнуть Путина. Телеведущий задаётся вопросом: что станет с огромным ядерным арсеналом России, если страна «скатится в хаос и варварство»?

На данном этапе вся сила американских федеральных структур: Белого дома, конгресса, многочисленных разведывательных, оборонных и правоохранительных ведомств — всё это перенаправлено на то, чтобы отомстить за ввод войск на Украину.



Обратите внимание на глагол: «отомстить», а не «защитить». В идеале хотелось бы думать, что есть какой-то способ защитить Украину от действий России, может быть, это стоило бы сделать. Но теперь такого способа нет, слишком поздно. Байденовская «стратегия сдерживания» провалилась: Путин уже ввёл войска в страну. Освободить Украину силой, не разрушив её, невозможно. Всё, что мы можем, это наказать русских за то, что они уже сделали. И именно это, как сказал нам вчера вечером Джо Байден, он и собирается сделать. Посмотрите.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Рубль уже потерял 30 процентов своей стоимости. Российский фондовый рынок потерял 40 процентов своей стоимости. И торги по-прежнему приостановлены. Российская экономика шатается, и виноват в этом только Путин.



Итак, российскую экономику разрушают. Она разрушена. Представьте себе, что вы живёте в стране, валюта которой упала на 30 процентов за один день. Каково это? 143 миллиона россиян теперь это знают. Они гораздо беднее, чем были два дня назад.



Только относительно немногие из этих россиян играли какую-то роль во вводе войск на Украину, многие были против. Но все они страдают, когда разваливается их экономика. И это нормально, потому что они все этого заслуживают: Майкл Макфол, занимавший при Бараке Обаме должность посла в Москве, а теперь преподающий в Стэнфордском университете, сегодня объявил, что вина за ввод войск на Украину лежит на всех, кто живёт в России, на всех до единого.



Цитирую: «Больше нет «невинных», «нейтральных» россиян. Каждый должен сделать выбор — поддержать эту военную операцию или выступить против».



Перефразируем и внесём ясность: невинных русских нет — так сказал нам один из наших ведущих специалистов по России. Пусть приказ о вводе войск на Украину отдал Путин, но шестилетние девочки в Санкт-Петербурге должны за это поплатиться, потому что они этого заслуживают. Их 80-летние бабушки тоже этого заслуживают. Ради борьбы с тиранией Соединённые Штаты должны приветствовать идею коллективного наказания. Причинять страдания детям, чтобы восторжествовала справедливость. Таковы наши ценности, потому что Владимир Путин — нравственное чудовище.



Это не традиционное для Запада понимание справедливости. Но Джо Байден всем сердцем это поддерживает. Как и доминирующая двухпартийная коалиция в конгрессе США.



Вопрос в том, мудрый ли это курс. Мы не знаем точно. Разве мы можем предлагать как-либо продумывать политику, меняющую мир, прежде чем проводить её в жизнь? Как нам теперь известно, взять паузу и поразмыслить — непатриотично. Зрелый нравственный анализ — это государственная измена. Думать о своей собственной стране — преступно. Действуй сейчас, или тебя осудят!



Так что мы пока воздержимся от суждений на этот счёт. Но мы заметили один вопрос, на который Джо Байден не смог ответить вчера вечером. Не смог даже его обозначить. В чём смысл всего этого?



Путин плохой — никто в Америке не станет с этим спорить. Но станет ли Путин менее плохим, если разрушить всю российскую экономику? Заставит ли это российские войска покинуть территорию Украины? И если да, то каким образом и сколько потребуется времени?



Или план более масштабный? Замысел в том, чтобы вообще отстранить Путина от власти? Хорошо. Сработает ли это? И если сработает, что станет с Россией после ухода Владимира Путина? Будет ли следующий российский президент лучше Путина? Или Россия скатится в хаос и варварство, как Ирак, Сирия* и Афганистан, когда мы свергли их правительства?



Возможно, вам нет дела до того, что станет с Россией. Но нельзя не задаться вопросом: что станет с огромным ядерным арсеналом России в этих обстоятельствах? Задумайтесь на секунду. Возможно ли, чтобы тысячи российских ядерных ракет, оставшихся без надзора, в долгосрочной перспективе представляли угрозу для Соединённых Штатов? Здесь есть над чем подумать. Но разве кто-то думает?



Непосредственная цель, повторюсь, обеих партий заключается в том, чтобы превратить Россию в страну-изгоя. Опять-таки вопрос не в том, заслуживает ли этого Владимир Путин. Моральной стороной дело не ограничивается. Вопрос в том, какими будут последствия для нас и для мира. Американские граждане имеют право задать этот вопрос.



Начнём с истории. Как это сработало с Ираном и Северной Кореей? Теперь, когда эти страны отрезаны от братства цивилизованных наций, они стали более предсказуемыми или менее предсказуемыми? Более или менее опасными для США? Возможно ли, что некоторые из этих мер в конечном итоге окажутся контрпродуктивными для наших интересов? Вот что надо обдумать.



Имейте в виду, что те же самые люди, которые всё это предлагают, урезали финансирование нашим полицейским департаментам, развалили наши школы, снесли статую Тедди Рузвельта в Нью-Йорке. Именно они вооружили «Талибан»**, обесценили доллар США и вернули в Ливию рабство. Им очень хорошо удаётся ломать. Этим они и занимаются. Они спланировали войну в Ираке и так и не попросили за это прощения. Так нам, возможно, стоит позаботиться о том, чтобы они больше ничего не разломали. В особенности нашу страну.





Дата выхода в эфир 03 марта 2022 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).



** «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.





