Рост инфляции и углубление европейской интеграции — обозреватель Times о последствиях экономической войны с Россией

Экономические санкции, введённые против России после начала спецоперации на Украине, грозят еврозоне серьёзным ростом цен на энергоносители и увеличением инфляции, предупреждает обозреватель The Times Саймон Никсон. По его мнению, в конечном итоге борьба с последствиями санкций может привести к более глубокой экономической интеграции еврозоны.

После начала российской спецоперации на Украине западные политики не колебались в введении экономических санкций против России в качестве ответной меры, несмотря на то что ещё не так давно дефолт внешнего долга страны грозил вызвать мировой финансовый кризис, пишет обозреватель The Times Саймон Никсон.

Как напоминает Никсон, в 1998 году компания, управлявшая хедж-фондом, Long-Term Capital Management была вынуждена распродать свои активы, после того как понесла значительные убытки по российским облигациям. Ситуация быстро распространилась на все классы активов, вызвав панику, которая прекратилась, только когда Федеральный резервный банк Нью-Йорка, чтобы избежать более широкого обвала на финансовых рынках, организовал финансовую помощь.

Сегодня, несмотря на то что российская экономика значительно возросла с конца прошлого века — хотя и составляет всего 1,2% от мирового ВВП, — западные политики, похоже, не сомневаются относительно объявления экономической войны России.

Впрочем, по данным обозревателя, большинство основных фондовых рынков выросли после ввода российских войск на Украину. Ставку на то, что экономическая война окажется весьма асимметричной, Никсон называет «вполне обоснованной», так как западные санкции, безусловно, нанесут ущерб российской экономике. И чем дольше продолжается спецоперация, тем выше риск экономических проблем России.

Однако даже «крах» российской экономики будет не так страшен для Запада, как в 1998 году. Основным потенциальным источником риска для Европы обозреватель называет банковский сектор. Тем не менее, по мнению экспертов, прямое воздействие на российскую экономику и рынки невелико. Более того, банковский сектор сегодня гораздо лучше капитализирован в результате реформ, проведённых после мирового финансового кризиса. И в ходе ряда кризисов политики продемонстрировали, что у них есть достаточно инструментов на случай, если какое-либо учреждение столкнётся с трудностями в результате санкций.

В связи с этим Никсон полагает, что в Европе влияние санкций, скорее всего, будет ощущаться больше в реальном секторе экономики, чем в финансовой системе. Наибольшим риском он называет рост цен на нефть и газ, особенно в случае, если европейские страны попытаются сократить закупки российских энергоносителей или если Кремль решит принять ответные меры, ограничив поставки. Подобное развитие событий может заставить компании сократить производство или даже закрыть предприятия, что приведёт к снижению роста ВВП.

Впрочем, по крайней мере часть такого удара по ВВП можно будет смягчить за счёт увеличения государственных расходов. Так, правительства большинства европейских стран уже объявили о мерах по защите потребителей от воздействия роста цен на энергию. В то же время кризис, полагает журналист, приведёт к значительному увеличению расходов на оборону. Германия, в частности, объявила, что в этом году увеличит расходы на оборону до €100 млрд. Между тем приток беженцев с Украины, которые получат визы, позволяющие им жить и работать в ЕС в течение трёх лет, приведёт к росту расходов и повысит внутренний спрос.

Безусловно, такое сочетание роста цен на энергоносители и увеличение государственных расходов «принесёт свои проблемы». Ещё до начала российской спецоперации инфляция в еврозоне составляла рекордные 5,1%, что значительно превышало целевой показатель — 2%. Это заставило Европейский центральный банк заявить, что он ограничит покупку облигаций и может повысить процентные ставки в 2022 году.

ЕЦБ, как и другие центральные банки, стоит перед дилеммой. Спецоперация России на Украине, как прогнозирует Никсон, неизбежно приведёт к ещё большему росту инфляции. Обозреватель задаётся вопросом, действительно ли президент ЕЦБ Кристин Лагард захочет повышать ставки в столь неспокойное время.

Рынки делают ставку на то, что этого не произойдёт. Доходность облигаций упала по всему континенту. В частности, в Великобритании на этой неделе произошло самое большое падение доходности облигаций со дня после референдума по брекситу. Ожидается, что ЕЦБ продолжит выкуп облигаций, что поможет правительствам финансировать увеличение расходов и рост дефицита в ответ на кризис. Тем не менее риск заключается в том, что это создаст проблемы на будущее, если приведёт к ещё большему росту инфляции. Это может вынудить ЕЦБ к более жёстким действиям и вновь вызвать опасения относительно устойчивости долга некоторых стран.

Никсон называет очевидной реакцией еврозоны повторение того, что уже было сделано во время пандемии, когда там согласились на экстренный выпуск общих облигаций ЕС. В настоящее время звучат призывы к дальнейшему выпуску облигаций, чтобы помочь странам Евросоюза справиться с текущим кризисом. В своей статье для The Times обозреватель утверждает, что это позволило бы ЕЦБ отреагировать на угрозу инфляции, не ставя под сомнение стабильность еврозоны.

Спецоперация на Украине уже привела к большим успехам в оборонной интеграции в Европе. «Она может привести и к более глубокой экономической интеграции», — прогнозирует Никсон.