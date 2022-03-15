ZDF: в мире сохраняется тревожная тенденция к наращиванию вооружений

В пятилетний период с 2017-го по 2021 год мировые объёмы торговли оружием незначительно снизились, однако о тенденции к разоружению говорить не приходится, и ситуация с наращиванием остаётся тревожной, сообщает немецкий телеканал ZDF. По данным исследовательского института Sipri, из-за ухудшения отношений с Россией экспорт вооружений из Европы заметно вырос, а напряжённость между Китаем и другими азиатскими странами привела к росту импорта оружия в регионе.

Согласно последнему отчёту стокгольмского исследовательского института Sipri, мировые объёмы торговли оружием немного сократились, однако говорить о тенденции к снижению спроса не приходится, сообщает немецкий телеканал ZDF.

В своих исследованиях Sipri сопоставляет друг с другом пятилетние периоды. Соответственно, в этот раз было проведено сравнение 2017—2021 годов с 2012—2016 годами — то есть данный анализ касается времени до начала спецоперации России на Украине. При этом даже на указанный период нельзя было говорить о глобальной тенденции к разоружению, подчёркивает немецкий телеканал. Так, объём торговли крупногабаритным оружием увеличился на 3,9%.

При этом, как отмечает Sipri, импорт вооружений в Европу увеличился на 19%. Крупнейшими импортёрами в Европе являются Великобритания, Норвегия и Нидерланды. Что касается продажи вооружений с европейской территории, «важным фактором роста европейского экспорта оружия стало резкое ухудшение отношений между большинством европейских государств и Россией», считает старший научный сотрудник программы Sipri по изучению трансфера вооружений Питер Д. Вецеман.

В глобальном масштабе наибольшая часть поставок оружия осуществлялась в страны Азии и Океании (43%), за ними следуют Ближний Восток (32%) и Европа (13%). «Напряжённость в отношениях между Китаем и многими государствами Азии и Океании является основной причиной импорта оружия в регионе», — комментирует ситуацию Вецеман.

Также данные исследования показывают, что крупнейшими импортёрами оружия в период с 2017-го по 2021 год были Индия и Саудовская Аравия (обе страны — по 11%), за ними следуют Египет (5,7%), Австралия (5,4%) и Китай (4,8%). Таким образом, на эти страны пришлось около 38% всего мирового импорта оружия за пятилетний период.

По данным Sipri, крупнейшими мировыми экспортёрами оружия в период с 2017-го по 2021 год являются США, Россия, Франция, Китай и Германия. Вместе они обеспечили более чем три четверти всех поставок.

При этом главным мировым экспортёром по количеству проданного оружия являются Соединённые Штаты: 39% всего экспорта оружия приходится на США. Это на 14% больше, чем за предыдущий пятилетний период. Оружейная промышленность Франции также значительно увеличила свой экспорт (на 59%), и сейчас на неё приходится 11% мировой торговли оружием.

Показатели других крупных экспортёров, напротив, снизились: доля России в мировом экспорте сейчас составляет 19%, Китая — 4,6%. За ними следует Германия с 4,5%. Как отмечает ZDF, основная часть немецкого оружия отправлялась в Южную Корею, Египет и США.

Также в исследовании отмечается, что в 2017—2021 годах на долю Украины приходилось всего 0,1% мирового импорта оружия. Большинство крупных партий оружия в страну поступило из Чехии, другие поставки осуществлялись из США, Франции, Литвы, Польши и Турции. Причинами столь незначительных поставок оружия являлись, с одной стороны, финансовые ресурсы страны, а с другой — собственное производство этого оружия, поясняет немецкий телеканал. Кроме того, Украина уже обладает большим арсеналом крупнокалиберного оружия, отмечается в отчёте Sipri.

По словам ведущего исследователя программы института по изучению трансфера вооружений, ситуация с глобальным наращиванием вооружений по-прежнему остаётся «тревожной».

«Небольшое снижение мировых поставок оружия скрывает значительные различия между региональными тенденциями», — также подчеркнул Питер Д. Вецеман.

В то же время отмечаются и положительные сдвиги — например, низкий уровень импорта оружия из Южной Америки. Однако наращивание вооружений в Европе, Восточной Азии и на Ближнем Востоке остаётся на высоком уровне, заключает немецкий телеканал ZDF.