Fox News: лишь продлит конфликт и ударит по украинцам — американский спецназовец о поставках оружия на Украину

Хотя страдания украинцев подлинные, это не значит, что поставки оружия Киеву их облегчат, поскольку это приведёт лишь к тому, что они будут ждать помощи от США и, как следствие, затягивать конфликт, заявил в эфире Fox News бывший спецназовец США Джо Кент. По его мнению, Западу стоит заключить с Россией сделку, которая остановит кровопролитие на Украине и позволит в какой-то степени вбить клин между Москвой и Пекином.

Позвольте мне задать Вам вот какой вопрос: кадры в телевизоре о страданиях украинцев реальны. От некоторых из них просто сердце разрывается. Люди страдают не только там, но эти страдания подлинные. Такие ограниченные люди, как Мария Салазар, говорят: «Люди страдают. Нам нужно снабдить их оружием».

Вы лично бывали в конфликтах. Приведут ли наши поставки оружия к гарантированному облегчению страданий людей на местах? Верно ли они думают?

ДЖО КЕНТ, спецназовец США в отставке: Нет, это совсем не верная мысль. Вся эта концепция о том, что мы обязаны вставать на защиту каждого места, где происходит человеческая трагедия, — это полная чушь по своей сути. Нам тогда надо будет обратно вводить призыв и как-то объяснять такое решение американцам, потому что в человеческих трагедиях недостатка нет по всему миру.

Однако когда мы просто поставляем оружие в рамках подобного конфликта, когда мы подбадриваем украинцев и говорим им: «Слушайте, сейчас мы вам оружия подвезём», мы их подзуживаем и они начинают верить, что в один прекрасный день американская и западная кавалерия всё же приедет и спасёт их. По этой причине они будут срывать любые переговоры, они не будут воспринимать этот процесс всерьёз и их продолжат убивать. И всё это растянется, по крайней мере, на годы вперёд, пока они не добьются какой-то патовой ситуации и переговоров.

Я призываю законодателей к прагматичности; призываю воспринимать мир таким, какой он есть на самом деле: Украина всегда была буферным государством — давайте заключим сделку, которая остановит кровопролитие и вернёт Россию в нашу орбиту, насколько это возможно. Я знаю, что рассчитывать на это на 100 процентов не стоит, но нам нужно оторвать их от китайской Коммунистической партии. Мы должны думать как о том, как будет лучше для людей на местах и как облегчить их страдания, так и о том, что будет в лучших интересах нашей страны с более широкой стратегической точки зрения.

Нам стоит перестать идти на поводу у этой «заказухи» СМИ и глупых эмоций и думать как рационально мыслящие взрослые люди, которые ставят свою страну превыше всего.

Дата выхода в эфир 11 марта 2022 года.