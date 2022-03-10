Neues Deutschland: капитуляция Киева — единственный реальный путь к миру на Украине

Сейчас на Западе всех, кто не поддерживает позицию НАТО и ЕС по Украине, ставят к «позорному столбу» и упрекают в «безразличии» к горю украинского народа, пишет Neues Deutschland. При этом говорить о возможных уступках Москве — это табу. А ведь капитуляция Киева и нейтральный статус Украины — это единственный реальный путь к урегулированию конфликта, убеждена автор статьи Яна Фрилингхаус.

На любого, кто сегодня не поддерживает позицию НАТО и ЕС по событиям на Украине, оказывается сильное давление, пишет Neues Deutschland. Тех, кто выступает против поставок Киеву вооружения, обвиняют в «безразличии» к горю украинского народа и желании отдать его на съедение «монстру». К «позорному столбу» в Германии пригвоздили и левых политиков, упрекнув их в «радикальном пацифизме» и «поддержке путинского режима». «От них требуют признать себя сторонниками «нашей демократии» и либеральных ценностей Запада, которые за последние десятилетия нередко внедрялись и с помощью бомб, пускай и безуспешно», — отмечает автор статьи Яна Фрилингхаус.

И под этим давлением многие левые политики сдаются и начинают выступать за военную поддержку Украины, а также введение над страной бесполётной зоны с помощью истребителей НАТО, прикрываясь при этом «дешёвой отговоркой» о том, что миру якобы грозит «ядерный мировой пожар». Они даже готовы смириться с увеличением оборонного бюджета Германии на €100 млрд. Естественно, с оговоркой, что столько же денег будет потрачено на социальную сферу, защиту климата и больницы.

При этом очевидно, что рост немецких военных расходов никак не связан с Украиной, продолжает издание. Планы по их увеличению существовали уже давно, а сейчас просто представилась уникальная возможность претворить их в жизнь, не встретив никакого ощутимого сопротивления со стороны политических сил и населения. Но любой знает, что ни гонка вооружений, ни углубление сотрудничества в рамках программы по совместному использованию ядерного оружия не укрепят безопасность в мире — разве что безопасность доходов военно-промышленного комплекса, считает Фрилингхаус.

Сейчас говорить о возможных уступках Москве в виде капитуляции Киева и нейтрального статуса Украины — это табу. «А ведь это единственный реальный путь оградить миллионы украинцев от травм, ранений и утраты материального имущества, остановить дальнейшее разрушение страны и спасти многочисленные жизни», — подчёркивает автор.

По её мнению, левые сейчас должны не выступать с военной и санкционной риторикой, пускай это и вызовет возмущение у многих украинцев. Они должны не поддерживать героизм, а в первую очередь думать о том, как предотвратить страдания людей. Ведь раздача оружия мирным людям на Украине не только продлит войну, но и создаст условия, схожие с гражданской войной, а также популяризирует суд Линча. Тот, кто со своего дивана призывает украинцев браться за оружие, должен понимать, что из-за запрета на выезд из страны многие молодые украинцы стали героям поневоле. При этом те, кого они пытаются убить, это тоже молодые люди, заключает Фрилингхаус.