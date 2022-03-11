Guardian: Британия планирует поставить Украине ПЗРК — но украинцев придётся учить с ними обращаться

Великобритания планирует поставить Украине ПЗРК Starstreak, а также партию противотанковых ракетных комплексов Javelin, пишет The Guardian со ссылкой на министра обороны Бена Уоллеса. При этом министр признал, что украинских солдат придётся сперва обучить обращению с новыми для них ракетными системами.

На фоне ввода российских войск на Украину Великобритания планирует поставить этой стране ПЗРК Starstreak, а также «небольшую партию» противотанковых ракетных комплексов Javelin, пишет The Guardian со ссылкой на заявления министра обороны Бена Уоллеса.

При этом, по словам Уоллеса, Лондон продолжит поставлять ПТУР NLAW и уже предоставил Украине 3615 этих ракетных комплексов. Кроме того, министр сообщил, что Киев уже получил «900 ПЗРК», имея в виду поставляемые другими странами НАТО ракетные комплексы Stinger. Вместе с тем Украина отчаянно пытается заполучить ещё больше оружия, чтобы дать отпор российским войскам.

«Этот потенциал нужно укрепить, — заявил Уоллес. — Так что в ответ на запросы Украины правительство приняло решение изучить возможность отправки на безвозмездной основе высокоскоростных переносных зенитных ракетных комплексов Starstreak».

Отвечая на вопросы британских парламентариев о том, скоро ли будет принято решение по поставкам, Уоллес сообщил следующее: «Мы собираемся это сделать в принципе». Вместе с тем он признал, что украинских солдат следует сперва обучить обращению с ПЗРК. «Как мы будем их обучать, вопрос деликатный», — добавил он.

Starstreak — это британский аналог более известного ПЗРК Stinger американского производства, которые уже активно поставляют на Украину такие страны, как США, Германия и Нидерланды. Эти ракеты с лазерным наведением обладают дальностью действия 7 км и спроектированы таким образом, чтобы их было труднее остановить с помощью помех.

И лейбористы, и Шотландская национальная партия призвали Уоллеса отправить эти вооружения Украине как можно скорее. Между тем, предполагается, что объёмы британского финансирования Украины вырастут до £220 млн, £120 млн из которых придутся на гуманитарную помощь.

Кроме того, министру также задали вопрос о том, поддержит ли Лондон Польшу по вопросу поставки 28 истребителей МиГ-29 Украине, учитывая, что такой шаг в теории может привести к обострению конфликта. Уоллес считает, что решение по этому поводу предстоит принять самой Польше. «Если польское правительство сочтёт угрозу своей безопасности настолько острой, что оно решится на такой шаг, то я их пойму и поддержу в этом начинании», — объяснил он.