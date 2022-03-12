Spiegel: Версаль показал — чем жёстче санкции, тем глубже трещины в европейском единстве

Европейские лидеры собрались на саммит в Версале с целью продемонстрировать единство, однако в итоге лишь обозначили первые трещины в европейском фронте, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Чем дольше продолжается спецоперация России, тем сильнее санкции Запада бьют и по самому ЕС, поэтому напряжённость внутри него растёт, и противоречия обостряются.

На саммите в Версале Европа хотела продемонстрировать единство, однако теперь стало ясно: чем дольше продолжается спецоперация России на Украине, тем больше растёт напряжённость внутри ЕС, и в европейском лагере уже пошли первые трещины, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Эммануэль Макрон едва ли мог выбрать более символичное место для объявления результатов саммита ЕС, когда предстал перед камерами вместе с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в боевой галерее Версальского дворца. Как отмечает издание, этот саммит должен был подать сигнал о том, что Франция и европейцы выйдут победителями из кризисной ситуации, а против России будут введены новые санкции.

Однако двухдневный саммит показал прежде всего одно: чем дольше продолжается спецоперация России, тем сильнее санкции Запада бьют и по самому ЕС и тем больше трещин образуется на европейском фронте, подчёркивает немецкий журнал. Споры среди участников саммита разгорались по поводу быстрого вступления Украины в ЕС, а также в ходе дискуссий о запрете на импорт российского топлива и в поисках ответа на стремительный рост цен на энергоносители.

В первый день главы государств и правительств обсуждали декларацию по Украине на протяжении целых восьми часов, встреча закончилась только в половине второго ночи. И это несмотря на то, что по сравнению с предыдущим проектом были изменены только две детали: помимо заявки Украины на вступление в ЕС, в документе теперь упоминаются также заявки от Грузии и Молдавии. Также в нём сказано, что при рассмотрении украинской заявки Еврокомиссия должна действовать «согласно соответствующим положениям договоров ЕС».

Последнее разумеется само собой, но общий смысл ясен, подчёркивает Der Spiegel: Украина должна пройти через такой же длительный и сложный процесс, как и любая другая страна-кандидат, никаких преференций в обход правил ЕС не будет. Именно этого ранее требовал ряд стран Восточной Европы, что было отвергнуто Германией и многими другими странами ЕС.

«Мы не можем просто выбросить правила за борт», — сказал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. «Ускоренной процедуры вступления не существует», — вторил ему глава правительства Нидерландов Марк Рютте. Вступление в ЕС поможет Украине в долгосрочной перспективе, однако сейчас речь идёт о том, чтобы помочь ей в скором времени.

В итоговом коммюнике саммита сказано, что ЕС будет углублять партнёрство с Украиной и «поддерживать страну на её европейском пути». Это мутное обещание, которое далеко не соответствует желанию Киева как можно скорее вступить в ЕС, отмечает Der Spiegel. Статуса кандидата на вступление в ЕС Украина пока также не получает, хотя даже он никоим образом не означает скорого членства: Турция, к примеру, обладает этим статусом уже более двух десятилетий.

Не было шансов и у восточных стран ЕС, таких как Польша, Латвия и Литва, с их требованием немедленно прекратить весь импорт энергоносителей из России. В первую очередь Германия спускает всё на тормозах. «Это сознательное, обоснованное и понятное решение, что мы, по крайней мере, со своей стороны не будем прекращать импорт, который мы имеем сегодня в Европе в области энергетики», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Премьер-министр Люксембурга Беттель даже косвенно обвинил сторонников более жёстких санкций против России в том, что они хотят переложить счёт на стран — доноров ЕС. «Те же самые люди, которые сегодня призывают к новым санкциям, завтра будут говорить: нам нужно больше денег от вас», — сказал Беттель.

Как поясняет издание, одной из причин отказа является опасение стран, в значительной степени зависящих от российского топлива, что цены на энергоносители будут расти ещё быстрее, если импорт будет запрещён. Поэтому Италия, Греция и Испания предложили ограничить цены на электроэнергию по всей Европе. Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен поддержала эту идею. На саммите она представила главам государств и правительств серию графиков, иллюстрирующих зависимость Европы от поставок российских энергоресурсов, с намёком на то, что ЕС может сам временно устанавливать потребительские цены и что Еврокомиссия рассматривает вопрос о «временном ограничении цен».

Однако и эта идея встретила сопротивление: Германия и Нидерланды, в частности, тормозят решение и в этом вопросе, в том числе потому, что неясно, кто в конечном итоге будет оплачивать разницу между установленной ценой и рыночной ценой. Также существует опасение, что энергетические компании могут воспользоваться государственной помощью для искусственного поддержания высоких цен.

Помимо этого, замешательство вызвало предложение уполномоченного ЕС по внешнеполитическим вопросам Жозепа Борреля удвоить финансирование ЕС на поставку оружия и оборудования Украине с €500 млн до €1 млрд. «Мы сделаем это, и я уверен, что главы правительств согласятся с этим сегодня утром», — заявил Боррель, чем немало удивил дипломатов: по их словам, его инициатива не была предварительно согласована.

В итоговом коммюнике саммита сказано, что нынешняя ситуация представляет собой «тектонический сдвиг в европейской истории». Однако результаты саммита в Версале не прояснили, будет ли Европа прокладывать новый курс по собственной инициативе или беспомощно дрейфовать по течению, как это происходит при настоящих тектонических сдвигах, заключает Der Spiegel.