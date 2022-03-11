Das Erste: саммит ЕС развеял надежды Украины на скорое вступление в союз

Результаты саммита ЕС в Версале развеяли надежды Киева на скорое вступление в союз, сообщает Das Erste. Европейские политики признали, что Украина — это часть «европейской семьи», но также объяснили, что процесс вступления может занять годы. Также лидеры союза договорились о сокращении энергетической зависимости от России, но эта цель также будет реализована только в долговременной перспективе.
Все эти два дня на саммите ЕС в Версале 27 главам государств и правительств союза было не до разглядывания великолепных потолочных фресок, сообщает Das Erste. В условиях строжайшей секретности они вели серьёзную и эмоциональную дискуссию о событиях на Украине и её последствиях. И теперь известны результаты, которые, к сожалению, развеяли надежды Киева на скорое вступление в ЕС.
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что «Украина — это часть европейской семьи» и заявил о готовности приложить все усилия для того, чтобы укрепить связи с этой страной. ЕС решил, что продолжит оказывать Киеву финансовую и гуманитарную помощь. «Мы не бросим людей», — говорится в совместном заявлении европейских лидеров по результатам встречи. К примеру, на поставки оружия и военного снаряжения они выделят ещё €500 млн.
Но быстро вступить в ЕС у Украины не получится, хотя в союзе и обещали ускорить процесс. Он может занять годы, объяснили в Версале. «Быстрая помощь, длительный процесс вступления: важно заявить о том, что мы это поддерживаем, но в то же время и внести ясность, что это длительный процесс», — подчеркнул канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он же похвалил экс-главу ФРГ Герхарда Шрёдера за его намерение встретиться с российским президентом Владимиром Путиным: «Я считаю, что нужно использовать все возможности для создания каналов для диалога».
Главы государств и правительств ЕС также договорились о сокращении энергетической зависимости от России и в целом — о достижении стратегической автономии Европы в сфере экономической и финансовой политики. Но всё это цели, которую будут реализованы в долговременной перспективе. К примеру, на данный момент Германия физически не может отказаться от энергопоставок из России, объясняет Das Erste.
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