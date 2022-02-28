Le Monde: страны Африки намерены запретить импорт пластиковых отходов

В рамках 5-й Ассамблеи ООН по окружающей среде африканские страны попытаются выработать общую позицию и запретить ввоз пластикового мусора из развитых стран, сообщает Le Monde. Несмотря на то что эта индустрия создаёт рабочие места и приносит налоги, различные неправительственные организации опасаются, что без этого закона Африка в ближайшем будущем превратится в «мировую помойку» пластика.

На Ассамблее ООН по окружающей среде, которая откроется 28 февраля в столице Кении Найроби, африканские страны попытаются объединить усилия и помешать превратить свой континент в «мировую помойку», пишет Le Monde.

Как рассказывает издание, Антананариву, Дакар, Найроби и Конакри — все эти столицы стран Африки погрязли в огромных свалках, где под открытым небом копятся тысячи тонн пластикового мусора. От него идёт зловонный запах и токсичные испарения, а мужчины, женщины и дети из самых бедных слоёв населения с риском для жизни приходят сюда в поисках пропитания. Кроме того, пластик засоряет океаны и сельские районы, угрожая флоре, фауне и человеку.

Ежегодно в мире производится около 300 млн тонн пластиковых отходов, из которых 11 млн в конце концов попадает в мировой океан. Согласно недавнему докладу Программы ООН по окружающей среде, из-за неэффективного сбора мусора и нехватки заводов по его переработке в Африке растёт число пластика, что представляет собой значительную угрозу для экологии и государств. При этом главной проблемой, по мнению ООН, является отсутствие статистики по этому региону. «Нет никаких сомнений, что, если ничего не сделать в ближайшие несколько лет, Африка станет настоящей помойкой, полной пакетов и пластиковых отходов», — предполагает глава нигерийской неправительственной ассоциации по предоставлению воды и её очищению Усман Данбаджи.

Французская газета напоминает, что в 2018 году Китай запретил импорт пластикового мусора, а потом его примеру последовали другие страны, такие как Филиппины и Малайзия. Такое решение вызывает опасения, что теперь богатые страны переключатся на Африку — они уже отправляют другие опасные отходы, например батарейки или использованные электрические и электронные компоненты, в Гану и Нигерию. «Существует высокий риск того, что весь этот мусор развитых стран осядет в Африке», — беспокоится Ив Икобо, председатель неправительственной организации «Зелёная планета» из Конго.

В Найроби африканские страны попытаются выработать общую позицию по запрету импорта пластиковых отходов на континент в свете переговоров о международном договоре против загрязнения пластиком. Большинство государств Африки с начала 2000-х годов постепенно приняли законы, запрещающие «производство, импорт, продажу, использование и хранение пакетов и другой пластиковой упаковки». Чаще всего эти правила более-менее соблюдаются. В официальном заявлении для агентства AFP Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) указывало, что находится на завершающей стадии составления законопроекта по унификации национальных законов. При этом, по словам организации, страны-члены пока не договорились о дате введения запрета на импорт пластика.

В то же время руководитель неправительственной ассоциации по защите окружающей среды в Руанде Джон Гакуаву утверждает, что многие африканские страны не хотят продвигать это соглашение. Его наблюдения подтверждает Усман Данджаби: по его словам, политики на самом деле не заинтересованы в борьбе с пластиком. Такие настроения частично связаны с тем, что производство пластика оказывает влияние на экономическую и социальную стороны жизни, создавая рабочие места во множестве стран. Так, в ЮАР — крупнейшей экономике на континенте — в этой сфере занято 65 тыс. человек, поэтому правительство настаивает на том, что в каком-либо международном договоре должны быть учтены национальные особенности.

Нхаланхла Сибиси из африканского отделения Greenpeace, расположенного в Йоханнесбурге, не верит, что страны Африки смогут в Найроби выработать общую позицию. По его словам, такие страны, как ЮАР, где уже налажена пластиковая промышленность, укажут на создание новых рабочих мест и увеличение налогов, что является веским аргументом для страны, где 65% молодёжи без работы. «Нашим странам будет сложно объединиться, чтобы запретить ввоз мусора, потому что для них это также ввоз денежных средств», — объясняет Ив Икобо. Вот почему, считает активист, важно «продолжать оказывать давление, чтобы будущее нашего континента не принесли в жертву». Пока же в ожидании международного договора и восполняя пробелы властей жители Африки на свои скудные средства пытаются сделать чище свои города, деревни и пляжи, периодически собирая там пластик, пишет Le Monde.