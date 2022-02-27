Guardian: на саммите ООН по окружающей среде впервые рассмотрят соглашение по борьбе с пластиком

Во время предстоящей Пятой Ассамблеи ООН по окружающей среде главным вопросом станет борьба с пластиковыми отходами, пишет The Guardian. Впервые участники саммита постараются прийти к глобальному многостороннему соглашению по прекращению пластикового загрязнения, которое проникло уже во все пищевые цепочки и экосистемы.

На следующей неделе мировые лидеры соберутся на виртуальную и реальную встречу в Найроби, столице Кении, чтобы обсудить первое глобальное соглашение по борьбе с пластиковыми отходами, сообщает The Guardian. Издание отмечает, только 9% такого мусора проходит переработку: его сложно переработать, он медленно разлагается, для его сжигания требуется много денег, а сам процесс загрязняет природу, а частицы пластика, которые теперь можно найти повсеместно, попадают в пищевые цепочки и вредят животным.

Как рассказывает издание, главной целью Пятой Ассамблеи ООН по окружающей среде, которая пройдёт с 28 февраля по 2 марта, станет выработка общих положений глобального договора по пластиковому загрязнению и создание Межправительственного комитета по проведению переговоров. Если страны-члены смогут договориться о структуре документа, то комитет завершит переговорный процесс и представит окончательную версию соглашения для подписи.

Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен в интервью британской газете заявила, что этот документ может стать важнейшим многосторонним договором со времён Парижского соглашения по климату, подписанного в 2015 году. Андерсен отметила, что общественное недовольство и желание поскорее решить проблему растущей горы пластикового мусора привели к небывалой «сосредоточенности», которая может заставить страны-участники подписать проект имеющего юридическую силу договора по контролю за попаданием пластика в море. «Нетерпение общества — нечто очень влиятельное, — подчеркнула директор программы ООН. — У общества закончилось терпение. Мы все зависим от пластика, но, очевидно, люди хотят увидеть какое-нибудь решение этой проблемы».

В среду Ингер Андерсен обратилась к делегатам: «Мир следит с тревогой, а также с надеждой — потому что впервые в истории мы видим беспрецедентную возможность на мировом уровне остановить чуму пластикового загрязнения». Эксперт привела цифры: с 1950-х годов человечество произвело 9 млрд тонн материалов, и из них 7 млрд тонн — мусор. «Этот мусор никуда не исчезает, — указывает сотрудница ООН. — Можно чувствовать себя лучше, когда кладёшь его в переработку, однако он перерабатывается не весь — 76 процентов оказывается на свалке и затем сжигается, что приводит к выбросам токсинов и углекислого газа». По словам Андерсен, если участникам саммита удастся прийти к соглашению, «это будет важнейшей вещью, которую мы сделаем для мирового сообщества в новом многостороннем соглашении по окружающей среде», пишет The Guradian.