Euronews: во Франции стартует саммит по спасению океана от экологической катастрофы

14:49 Лавров заявил, что Россия не хочет никому угрожать Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

14:48 В Иркутской области зарегистрировали 3379 случаев коронавируса за сутки В Иркутской области зарегистрировали 3379 случаев коронавируса за последние сутки.

14:47 Российские фристайлисты на смогли выйти в финал в акробатике на ОИ-2022 Сборная России по фристайлу не смогла попасть в финальную четвёрку в лыжной акробатике среди смешанных команд на Олимпиаде в Пекине.

14:45 ЕС передал послание в ответ на письмо Лаврова по безопасности в Европе Европейский союз передал постоянному представителю России в объединении Владимиру Чижову послание главе МИД России Сергею Лаврову по вопросу безопасности в Европе.

14:41 Лавров выразил надежду на серьёзный подход Запада к вопросам безопасности Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что Запад при обсуждении серьёзных вопросов, касающихся безопасности, будет «немножко более по-взрослому себя вести и не заниматься откровенной пропагандой».

14:39 Тарасова призвала российских спортсменов не обращать ни на кого внимания на ОИ Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к российским спортсменам, выступающим на Олимпийских играх в Пекине.

14:35 Лавров отметил натоцентризм в переговорах с главой МИД Великобритании Трасс Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о натоцентризме в переговорах с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

14:30 Иванова объяснила, почему было бессмысленно экспериментировать по ходу заездов на ОИ Бронзовая призёрка Игр 2022 года в санном спорте Татьяна Иванова вспомнила о знакомстве с олимпийской трассой в Пекине.

14:30 Россияне рассказали, какой автомобиль мечтали приобрести в юности Исследование, проведённое сервисом «СберАвто» и медиахолдингом Rambler&Co, показало, что треть россиян (32%) в юности мечтали приобрести автомобиль советского производства.

14:29 В Татарстане выявили 1725 случаев коронавируса за сутки В Татарстане выявили 1725 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 432 жителя.

14:27 Путин: Казахстан в январе стал жертвой международных банд Российский президент Владимир Путин заявил, что Казахстан в январе стал жертвой международных банд. Об этом он сказал в ходе переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Москве.

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14:24 В Омской области зафиксировали 2582 случая COVID-19 за сутки В Омской области зафиксировали 2582 случая COVID-19 за последние сутки.

14:24 Премьер Литвы заявила, что ПЗРК Stinger поступят на Украину в ближайшие дни Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger из балтийской республики поступят на Украину в ближайшие дни.

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14:20 Лавров заявил, что западные военные и оружие часто не возвращаются после учений домой Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что очень часто получается так, что войска и оружие западных стран, отправленные в другие государства, в итоге не возвращаются на родину, в отличие от ситуации с российскими учениями в других странах, когда военные и вооружение России возвращаются домой.

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14:19 В Кировской области подтвердили 1972 случая COVID-19 за сутки В Кировской области подтвердили 1972 случая COVID-19 за последние сутки.

14:16 Песков: Путин пожелал скорейшего выздоровления главе ЛДПР Жириновскому Президент России Владимир Путин присоединился к пожеланиям скорейшего выздоровления заболевшему коронавирусной инфекцией лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

14:15 Политолог Почта высказался по поводу угроз главы МИД Великобритании в адрес России Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что Россию ожидают серьёзные последствия в случае, если она не выберет дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг Украины.

14:14 Лавров охарактеризовал переговоры с Трасс как разговор немого с глухим Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции охарактеризовал переговоры с главой МИД Великобритании Лиз Трасс как разговор немого с глухим.

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14:12 В Оренбургской области зарегистрировали 2875 случаев COVID-19 за сутки В Оренбургской области зарегистрировали 2875 случаев COVID-19 за последние сутки.

14:10 Сборная Финляндии по хоккею разгромила команду Словакии на ОИ-2022 Сборная Финляндии по хоккею одержала крупную победу над командой Словакии на Олимпийских играх в Пекине.

14:10 Глава МИД Британии заявила о неготовности жертвовать политикой «открытых дверей» НАТО Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не готов пожертвовать политикой открытых дверей НАТО для достижения прогресса в переговорах с Москвой.

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14:02 В Подмосковье в 10 раз повысят штрафы за невывезенный мусор Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил о решении повысить штрафы за невывоз мусора с 5 тыс. до 50 тыс. рублей за каждую контейнерную площадку.

14:00 Матыцин: Минспорт контролирует ситуацию с фигуристами на Олимпиаде в Пекине Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ситуация с отечественными фигуристами на Олимпийских играх в Пекине находится под контролем.

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13:57 Дженнифер Лопес рассказала о своей роли в фильме «Первый встречный» Американская актриса и певица Дженнифер Лопес рассказала о своей роли в новой романтической комедии «Первый встречный» (в оригинале — «Женись на мне»).

13:55 Суд продлил устроившему стрельбу в университете Перми арест на три месяца Дзержинский районный суд Перми вынес решение о продлении на три месяца ареста Тимуру Бекмансурову, обвиняемому в массовом убийстве в госуниверситете в Перми.

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13:51 В Удмуртии госпитализированы 202 человека с COVID-19 за сутки В Удмуртии 202 человека с коронавирусной инфекцией госпитализированы за минувшие сутки.

13:51 Лавров: Россия и Великобритания трактуют минские договорённости по-разному Россия и Великобритания трактуют Минские соглашения по-разному, заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров со своей британской коллегой Лиз Трасс.

13:50 Лавров допустил, что неосновному персоналу дипведомств России рекомендуют уехать с Украины Москва, возможно, посоветует неосновному персоналу своих диппредставительств на Украине покинуть страну. Об этом сказал на пресс-конференции с британской коллегой Лиз Трасс глава МИД России Сергей Лавров.

13:49 В Приморье выявили 1520 новых случаев COVID-19 за сутки На территории Приморского края выявили 1520 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки.

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13:22 Дима Билан заявил, что переболел коронавирусом и не планирует отменять концерты Российский певец Дима Билан заявил, что он уже переболел коронавирусом и не планирует отменять концерты.

13:16 Йохауг поддержала российских лыжниц на Олимпиаде в Пекине Норвежка Тереза Йохауг, трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, заявила, что рада присутствию российских лыжниц на Олимпийских играх в Пекине.

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