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Euronews: во Франции стартует саммит по спасению океана от экологической катастрофы
Международный саммит «Один океан», организованный в рамках председательства Франции в Совете ЕС, призван помочь выработке мер для защиты мирового океана. Эксперты предупреждают, что надо действовать незамедлительно — иначе уже через десять лет территории, где сейчас проживают 600 млн человек, окажутся под водой, а к 2100 году будут затоплены и участки суши с населением в два-три миллиарда человек.

Во французском городе Бресте начинает работу саммит «Один океан». На встречу съехались учёные, политики и представители неправительственных организаций из разных стран мира. Организаторы надеются, что форум станет подготовительным этапом к принятию уже в этом году международных обязательств по защите океана от экологической катастрофы. 

ЖЕРОМ ПЕТИ, НПО Pew: Для мирового океана наступил переломный момент. Это связано с изменением климата, потеплением и закислением вод и выловом рыбы в огромном количестве. Примерно две трети мировых рыбных запасов чрезмерно эксплуатируются. Поэтому нам нужны решительные меры для борьбы с существующими угрозами. 

Загрязнение океанических вод и прибрежных зон, в том числе пластиком, — ещё одна серьёзная проблема. Но больше всего участники встречи в Бресте обеспокоены изменением климата на планете. 

ОЛИВЬЕ ПУАВР Д'АРВОР, общественный деятель: Если ничего не предпринимать — то не через столетие, а уже через десять лет территории, где проживают 600 миллионов человек, окажутся под водой. Если мы ничего не сделаем, через 80 лет значительно ухудшится прогноз Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Речь идёт о том, что уровень моря поднимется не на полтора, а на два метра, и тогда под водой окажутся участки суши с населением в два-три миллиарда человек. 

В июне в Лиссабоне планируется проведение конференции ООН по океану. Её участники должны предложить научно обоснованные инновационные решения, которые позволят начать новую главу глобальных действий по спасению океана.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2022 года.


 

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