Euronews: кораллы обречены на вымирание даже при выполнении климатических соглашений — в результате до 25% морских животных тоже исчезнут

01:09 Глава МИД Украины Кулеба отверг возможность диалога с ЛНР и ДНР Официальный Киев на встречах всех уровней исключает возможность ведения прямого диалога с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

01:01 Вяльбе: Олимпиада — это седые волосы, но ничего страшного Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась своими переживаниями перед началом зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

01:00 Нацсобрание Франции рассмотрит проект резолюции к кабмину о предоставлении убежища Ассанжу Национальное собрание Франции рассмотрит 4 февраля проект резолюции с призывом к правительству о предоставлении политического убежища для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

00:51 Египет пробился в финал Кубка африканских наций по футболу Сборная Египта по пенальти нанесла поражение Камеруну в полуфинальном матче Кубка африканских наций по футболу.

00:38 Главком ВСУ Залужный: в Киеве не разрабатывали планов о вводе войск в Донбасс и Крым В Киеве не разрабатывали планов о вводе военного контингента на территорию Донецка, Луганска и Крыма, заявил главком ВСУ Валерий Залужный в эфире телеканала «1+1».

00:35 РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов Российский футбольный союз (РФС) запретил подмосковным «Химкам» регистрировать новых игроков из-за долгов клуба перед защитником Михаилом Тихоновым.

00:24 Космонавты «Роскосмоса» обратились к олимпийской сборной России с борта МКС Космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Пётр Дубров развернули на борту Международной космической станции российский флаг и пожелали соотечественникам побед на Олимпиаде в Пекине.

00:22 Резцова — о смешанной эстафете: будем бороться за олимпийское золото Кристина Резцова оценила шансы сборной России в смешанной эстафете на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

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00:07 Журанков: Трусова по спортивному посылу напоминает мне Плющенко Спортивный комментатор Андрей Журанков поделился своим мнением о бронзовом призёре чемпиона мира по фигурному катанию Александре Трусовой.

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23:50 Рамос может пропустить матч 1/8 финала ЛЧ между ПСЖ и «Реалом» Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос может пропустить из-за травмы матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

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23:24 Васнецова — о карантине в Пекине: я сильно похудела, у меня торчат кости, я плачу Россиянка Валерия Васнецова резко высказалась о качестве блюд в карантинной гостинице на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине и пожаловалась на своё самочувствие.

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23:05 Кавазашвили считает, что «Фиорентина» верит в Кокорина Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что «Фиорентина» заявила Александра Кокорина на вторую часть чемпионата Италии по футболу, поскольку нуждается в услугах российского нападающего.

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23:01 Госдеп отказался показать доказательства слов о якобы фабрикации Россией видео об Украине Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отказался привести доказательства или раскрыть какую-либо иную информацию о якобы создании Россией сфабрикованного видео об Украине, чтобы использовать это как предлог для «вторжения».

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22:27 Семак — о победе над «Мидтьюлландом»: главное, избежали травм Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в товарищеском матче над датским «Мидтьюлландом» на сборе в Португалии.

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22:08 Цена нефти марки WTI превысила $90 за баррель впервые с октября 2014 года Стоимость нефти марки WTI превысила $90 за баррель впервые с 7 октября 2014 года.

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21:52 Песков высказался о новых данных СМИ США о якобы планах России по вторжению на Украину Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал очередные данные СМИ США о якобы планах России по вторжению на Украину.

21:50 Березуцкий — о переходе Чалова в «Базель»: Фёдору нужно сменить обстановку Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о решении столичного клуба отдать в аренду в «Базель» нападающего Фёдора Чалова.

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21:38 «Спартак» оригинально анонсировал обновление клубной эмблемы В московском «Спартаке» дали понять, что в ближайшее время футбольный клуб обновит эмблему команды.

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21:36 Попова заявила, что тактики лечения гриппа и коронавируса диаметрально противоположны Тактики лечения гриппа и коронавируса диаметрально противоположны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

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21:27 Серохвостов назвал Чжанцзякоу самым холодным местом, где он был Россиянин Даниил Серохвостов поделился первыми впечатлениями от погодных условий в китайском Чжанцзякоу, где пройдут соревнования по биатлону зимней Олимпиады 2022 года.

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21:19 МИД России заявил о необходимости расследования данных о жертвах в ходе спецоперации США Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если данные о жертвах среди мирного населения в ходе спецоперации США по ликвидации главы группировки «Исламское государство»* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши подтвердятся, то необходимо их тщательно расследовать.

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