Двухнедельная климатическая конференция в Глазго стала шагом в правильном направлении и дала толчок юридическому урегулированию отказа от угля по всему миру, сообщает немецкий телеканал ZDF. Однако многие считают, что принятых решений недостаточно для того, чтобы остановить изменения климата. Среди них и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, по словам которого, климатическая катастрофа всё ещё не за горами.

Почти 200 стран — участниц всемирной конференции по климату в Глазго, наконец, договорились, сообщает немецкий телеканал ZDF. Об этом стало известно в субботу вечером, после целого дня попыток сформулировать итоговую декларацию.

Сначала звучали призывы к странам мира отказаться от угля. Также заключение требовало остановить «неэффективное» финансирование нефти, газа и угля. Однако в последнюю минуту под давлением Китая и Индии формулировки были ослаблены.

Эксперт ZDF по окружающей среде Фолькер Ангрес оценивает принятое решение как «путь в правильном направлении». По его словам, цель заключалась не в том, чтобы немедленно переключиться на режим защиты климата. Участники конференции поставили перед собой цель добиться юридического урегулирования, чтобы ускорить защиту климата, — и они это сделали. Теперь для стран мира действительно открыт путь к тому, чтобы «серьёзно заняться» этой проблемой и двигаться к нейтральному уровню выбросов.

С точки зрения Ангреса, принятое на конференции заключение носит исторический характер: «Был провозглашён конец угольной эры». Теперь Германия должна проверить, нельзя ли отказаться от угля быстрее, чем планировалось. Хороший сигнал также заключается в том, что Германия хочет помочь другим странам постепенно отказаться от угля.

Однако, по мнению Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опасность климатического кризиса не устранена. Прогресс, достигнутый по результатам встречи в Глазго, «недостаточен» и «полон противоречий», заявил Гутерреш. «Климатическая катастрофа по-прежнему не за горами», — подчеркнул он.

Еврокомиссар Франс Тиммерманс выразил глубокое разочарование по этому поводу, но всё равно назвал требование отказаться от угля «историческим». Кроме того, страны обязались совместно достичь цели удержать глобальное потепление на уровне не выше 1,5 °С по сравнению с доиндустриальным периодом. Для этого до конца 2022 года нужно развить пока недостаточные планы по защите климата. Эта задача, впрочем, продолжает носить добровольный характер.

Пока что планов, утверждённых в ООН, недостаточно для того, чтобы достичь заявленной в Париже в 2015 году цели 1,5 °С. Согласно принятой теперь декларации, выбросы вредных парниковых газов в атмосферу по всему миру ещё в этом десятилетии должны снизиться на 45%.

Участники также договорились оказывать больше финансовой помощи бедным странам, чтобы они могли приспособиться к местами фатальным последствиям климатического кризиса. Миллионы людей уже сейчас сталкиваются с участившимися и удлинившимися засухами и периодами жары или борются с сильными ураганами и наводнениями. До 2025 года финансовая помощь должна быть удвоена и должна составить около $40 млрд (примерно €30 млрд), отмечает немецкий телеканал.

Впервые нашло отклик давнее требование бедных стран о создании денежного резерва для оказания помощи в случае несения ущерба. Под этим подразумеваются разрушения или вынужденное переселение после засух, наводнений после штормов или ураганов. Государства призывают выделять деньги на эти цели. Конкретные суммы, однако, не называются.

После вызвавших ущерб событий должна осуществляться только «техническая поддержка», но не компенсироваться весь ущерб целиком.

По версии экологических организаций, решения двухнедельной Всемирной конференции по климату в Глазго зашли недостаточно далеко, хотя начало концу сжигания угля по всему миру положено, заключает ZDF.