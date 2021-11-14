CBS: на суше и на дне океанов — пандемия вызвала резкий рост пластиковых отходов

В мире наблюдается заметное увеличение пластикового мусора. По мнению исследователей, виной этому всплеску эпидемия коронавируса, из-за которой увеличилось использование одноразовых средств защиты, включая маски и перчатки, передаёт CBS News.

В мире наблюдается резкий рост пластиковых отходов, и некоторые исследования утверждают, что причиной тому пандемия. Увеличение количества материалов, используемых для индивидуальных средств защиты от коронавируса, теперь вызывает опасения о загрязнении окружающей среды. С репортажем иностранный корреспондент CBS News Иэн Ли.

Пандемия затронула все части света и глубины океанов. Новое исследование показывает, что в результате борьбы с COVID образовалось 8,4 миллиона тонн пластикового мусора. Из них 57 миллионов фунтов (25,8 тысячи тонн. — ИноТВ) — средства индивидуальной защиты, которые оказались в морях.

ЖЕНЩИНА: Они (моря. — ИноТВ) наполняются новым видом мусора. А именно: масками, защитными лицевыми экранами…

Добавьте к этому упаковку от купленных онлайн товаров, количество которой возросло из-за заказов из дому. Всё это оказалось смертоносным для морской флоры и фауны.

МУЖЧИНА: На наш взгляд, существует опасность того, что в этих материалах могут запутаться рыбы или морские черепахи.

Добровольцы, занимающиеся чисткой каналов в Нидерландах, обнаружили рыбу, которая застряла в пальце латексной перчатки. По словам исследователей, на Азию приходится 46 процентов отбросов, на Северную и Южную Америку — 22 процента, а на Европу — 24 процента.

МАРКУС ЭРИКСЕН, доктор: Мы ежедневно используем два миллиарда масок, а это одноразовые изделия.

Исследование показывает, что большинство отходов производят больницы. Доктор Маркус Эриксен изучает пластиковую проблему на протяжении 20 лет.

МАРКУС ЭРИКСЕН: Пандемия создаёт огромное количество мусора. И мы надеемся, что этот мусорный всплеск сойдёт на нет вместе с пандемией. Необходимо переходить на многоразовые вещи и системы, предусматривающие повторное использование.

Но, по прогнозам исследователей, если не будут предприняты шаги для переработки отходов или лучшего управления ими, то скопится ещё 3 миллиона тонн мусора, которые останутся с нами надолго после завершения пандемии.

Иэн Ли, CBS News, Лондон.

Дата выхода в эфир 12 ноября 2021 года.