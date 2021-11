Guardian: из-за пандемии в мировой океан попали десятки тысяч тонн пластикового мусора

Повышенный спрос на средства индивидуальной защиты и различные одноразовые предметы в период пандемии COVID-19 привёл к тому, что в мировой океан дополнительно уже попало около 26 тыс. тонн пластиковых отходов. Это связано и с тем, что многие страны просто не в силах эффективно переработать столько мусора, сообщает The Guardian. В результате от загрязнения страдает всё больше рыб, птиц и морских животных. А к концу нашего века весь этот пластик может окончательно заполонить пляжи, предупреждают учёные.

Как показало новое исследование, в мировой океан уже попало почти 26 тыс. тонн различных пластиковых отходов, связанных с пандемией. Повышенный спрос на средства индивидуальной защиты от COVID-19 лишь усугубил глобальную проблему загрязнения, которая и без того уже вышла из-под контроля, сообщает The Guaridan.



Согласно отчёту экспертов, опубликованному в понедельник, после начала пандемии в 193 странах уже образовалось около 8,4 млн тонн пластиковых отходов. «Пандемия COVID-19 привела к увеличению спроса на одноразовые пластиковые изделия, усугубив и без того уже вышедшую из-под контроля глобальную проблему загрязнения пластиковыми отходами», — подчёркивается в специальном исследовании о влиянии пандемии на масштабы загрязнений.



Как выяснили Иминь Пэн и Пэйпей Ву из Нанкинского университета, которые опубликовали результаты своего исследования в онлайн-журнале PNAS, огромная масса пластиковых отходов за период пандемии (включая большое число использованных средств индивидуальной защиты, таких как маски и перчатки, и других одноразовых предметов), значительно превышает возможности многих стран по их надлежащей переработке. В результате в мировой океан уже попало 25,9 тыс. тонн пластика, что эквивалентно примерно двум тысячам двухэтажных автобусов, сообщается в докладе экспертов.



Они предупреждают, что выброшенный пластик при этом может легко переноситься на большие расстояния в океане, травмируя различных морских обитателей, и даже стать причиной их гибели. Ранее уже сообщалось о случаях, когда рыбы застревали и погибали в попавших в воду медицинских перчатках, а в Бразилии защитная маска была обнаружена в желудке мёртвого магелланова пингвина, напоминает The Guardian.



Ученые также предупреждают, что уже к концу нашего века почти весь пластиковый мусор, образовавшийся в период пандемии, может оказаться либо на морском дне, либо заполонит пляжи. При этом около 46% пластиковых отходов поступает из стран Азии, где люди гораздо активнее носят защитные маски, далее следует Европа — 24%, а также Северная и Южная Америка — 22%, говорится в статье.



Исследование также показало, что подавляющее большинство таких отходов (около 87,4%) поступает из больниц, а не в результате индивидуального использования. В частности, использованные отдельными людьми средства индивидуальной защиты составляют всего лишь 7,6% от общего количества мусора, а одноразовая упаковка и наборы для тестирования — около 4,7% и 0,3% соответственно, поясняет The Guardian.



По словам экспертов, большую часть выброшенного пластика составляют медицинские отходы, производимые больницами. Их доля значительно превышает количество средств индивидуальной защиты или упаковочного материала, отмечается в докладе. Это создаёт долгосрочную проблему для окружающей среды, приводя к загрязнению океана и прибрежной линии.



В докладе сообщается, что десятки тысяч тонн масок, защитных козырьков, перчаток и комплектов для тестирования, которые попали в мировой океан с момента начала пандемии COVID-19 и вплоть до августа этого года, перемещались по 369 крупным рекам мира. При этом около 73% пластика, связанного с пандемией, попало в океан через реки Азии, пишет The Guardian.



В частности, река Шатт-эль-Араб, расположенная на юго-востоке Ирака, принесла в океан около 5200 тонн пластиковых отходов. Река Инд, которая берёт начало в западном Тибете, около 4000 тонн, а река Янцзы в Китае — 3700 тонн, говорится в статье. Среди рек Европы лидирует Дунай, который унёс в океан более 1700 тон пластикового мусора за период пандемии.



При этом на десять крупнейших рек мира приходится около 79% выбросов, и порядка 73% мусора доставляют реки Азии, и лишь 11% приходится на Европу, отмечает The Guardian. Эта статистика отчётливо демонстрирует «горячие точки» рек и водосборов, которые требуют особого внимания при обращении с пластиковыми отходами, подчёркивается в докладе.



Что касается воздействия связанных с пандемией выбросов на мировой океан в долгосрочной перспективе, прогнозы экспертов показывают, что к концу этого века почти весь пластиковый мусор, образовавшийся за период пандемии, попадёт либо на морское дно (около 28,8%), либо окажется на мировых пляжах — 70,5% выбросов. Эти данные свидетельствуют, что необходимо обеспечить более эффективную переработку и утилизацию медицинских отходов во время пандемии COVID-19, и особенно остро эта проблема стоит в развивающихся странах, заключает The Guardian.