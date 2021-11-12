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Euronews: в Израиле внедрили специальное приложение с бонусами за уборку мусора
В Израиле разработали и внедрили приложение для смартфона, позволяющее отмечать на карте места, где были обнаружены залежи мусора. Добровольцам, которые собирают этот мусор и относят в ближайший контейнер, начисляются бонусные «монеты чистоты», которые они могут использовать потом для оплаты в разных магазинах и отелях. Это приложение уже установили около 16 тысяч человек, передаёт Euronews.

Отправляясь на прогулку с собакой в лес, эта жительница Израиля запускает на смартфоне специальное приложение Clean Coin. На открывшейся карте местности указаны места, где ранее другие пользователи обнаружили мусор.

Тому, кто соберёт его в мешок и отнесёт в мусорный контейнер, начисляются бонусы — так называемые монеты чистоты. Ими можно потом расплатиться в близлежащем торговом центре. Инициативу поддерживают 25 компаний — в частности, производители одежды и гостиничные сети.

Разработчики приложения стремятся таким образом поддержать людей, готовых приложить усилия в борьбе с загрязнением окружающей среды.

АДАМ РАН, сооснователь Clean Coin: Открыв карту Clean Coin, вы увидите чёрные точки  так обозначены места, где обнаружен мусор. С её помощью прямо отсюда, из офиса, можно узнать, что поблизости есть одно такое место, отмеченное несколько дней назад. Можно узнать расстояние до него, сколько там мусора, где именно он находится, сколько мешков потребуется для уборки и сколько «монет чистоты» будет начислено за наведение порядка. 

По данным компании, уже 16 тысяч человек установили себе приложение и 1200 из них пользуются им каждую неделю.

Дата выхода в эфир 10 ноября 2021 года.

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Euronews Франция Европа
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