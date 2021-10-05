Euronews: при наводнении в Марселе неубранный мусор заполонил улицы и попал в море

04:22
РИА Новости: МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева
МВД России приняло на вооружение пистолет Лебедева, который должен заменить устаревший пистолет Макарова, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
04:05
В США одобрен законопроект о санкциях против физлиц и компаний КНР
Комитет сената США по международным отношениям объявил об одобрении законопроекта по введению санкций против физических и юридических лиц из Китая.
03:55
Зарубежные страны предоставляют информацию о геноциде народов СССР
Россия направила в Германию, Канаду, Латвию, Польшу, США и Эстонию запрос о правовой помощи в расследовании геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны и получила информацию от ряда стран.
03:35
Бомбардировщики США пролетели над Чёрным морем
Американские стратегические бомбардировщики пролетели над Чёрным морем во время визита министра обороны США Ллойда Остина в регион.
03:20
Актрису Алиссу Милано задержали на протесте в США
Американская актриса Алисса Милано сообщила, что её задержали во время протеста против ужесточния избирательного права, который проходил в Вашингтоне.
03:05
Блинкен: США не требуют от партнёров выбирать между ними и КНР
США не стремятся к сдерживанию Китая и не заставляют зарубежных партнёров выбирать между Вашингтоном и Пекином, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
02:56
Военных нацистской Германии проверяют на причастность к геноциду в СССР
Бывшие военные нацистской Германии проверяются на предмет причастности к геноциду народов СССР во время Великой Отечественной войны, сообщил официальный представитель генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.
02:38
В ТЦ под Воронежем произошёл взрыв без пожара
Взрыв без возгорания произошёл в ТЦ «Атлас» города Павловск Воронежской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя расположенного рядом с торговым центром отеля.
02:20
Песков: Путин не планирует специального обращения по поводу COVID-19
Президент России Владимир Путин на данный момент не планирует специального обращения к россиянам по поводу ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
02:04
В США сообщили о перекрытии дорог из-за угрозы взрыва в министерстве труда
Полиция Капитолия перекрыла ряд дорог в Вашингтоне из-за угрозы взрыва в министерстве труда США, сообщил репортёр портала Axios Эндрю Солендер.
02:02
Для участия в Australian Open-2022 допустят только дважды привитых теннисистов
Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук сообщил, что для посещения Зелёного континента необходимо будет пройти двойную вакцинацию от коронавируса.
01:44
Джонсон: я должен победить Фёдора Емельяненко только нокаутом
Американец Тимоти Джонсон поделился ожиданиями от поединка с легендарным российским бойцом Фёдором Емельяненко на турнире Bellator 269.
01:32
Сёмин считает, что в матче ЛЕ «Спартак» — «Лестер» будет забито много мячей
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча третьего тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Лестер».
01:29
РИА Новости: СБ ООН обсудит пуски ракет КНДР
Совет Безопасности ООН обсудит пуски ракет КНДР в среду, 20 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в СБ.
01:14
Клопп высказался о победе «Ливерпуля» над «Атлетико» в матче ЛЧ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022 над «Атлетико».
01:07
В Госдепе высказались о переговорах Мадуро с оппозицией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро продемонстрировал, что ставит личные интересы выше интересов народа страны, прервав переговоры с оппозицией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
00:53
Рублёв — о матче с Маннарино: буду стараться показать свой максимум
Россиянин Андрей Рублёв поделился ожиданиями от стартового матча в одиночном разряде Кубка Кремля по теннису с Адрианом Маннарино из Франции.
00:49
РИА Новости: ФБР покинуло улицу с домом родственников Дерипаски в Нью-Йорке
Сотрудники Федерального бюро расследований покинули улицу Гэй-стрит в Нью-Йорке, где находится дом, предположительно имеющий отношение к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, сообщает РИА Новости.
00:35
Мостовой оценил шансы «Спартака» в матче ЛЕ с «Лестером»
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч третьего тура Лиги Европы УЕФА между столичной командой и английским «Лестером».
00:30
В КНДР заявили о проведении тестового пуска ракеты с подлодки
В КНДР заявили, что осуществили тестовый пуск баллистической ракеты с подводной лодки, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».
00:11
Обязательную вакцинацию ввели на 18 крупных предприятиях Воронежской области
В Воронежской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников 18 предприятий непрерывного цикла и опасного производства.
00:06
Гол Месси принёс победу ПСЖ над «РБ Лейпциг» в матче ЛЧ
«Пари Сен-Жермен» переиграл «РБ Лейпциг» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
00:03
«Порту» обыграл «Милан» в матче ЛЧ
«Порту» переиграл с минимальным счётом «Милан» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
00:01
ЕК выделит Донбассу €3,5 млн гуманитарной помощи
Европейская комиссия заявила о выделении €3,5 млн для поддержки пострадавших от конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщила пресс-служба украинского представительства Европейского союза.
00:00
Гол Салаха принёс победу «Ливерпулю» над «Атлетико» в матче ЛЧ
Английский «Ливерпуль» нанёс поражение испанскому «Атлетико» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
23:55
«Шахтёр» крупно поиграл «Реалу» в матче ЛЧ
Донецкий «Шахтёр» с крупным счётом проиграл мадридскому «Реалу» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
23:52
«Аякс» разгромил «Боруссию» в матче ЛЧ
«Аякс» с крупным счётом переиграл дортмундскую «Боруссию» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
23:51
РИА Новости: сотрудники ФБР выносят коробки из дома родственников Дерипаски в Нью-Йорке
Сотрудники Федерального бюро расследований в Нью-Йорке выносят коробки из дома, который может иметь отношение к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Ящики грузят в машины, сообщает РИА Новости.
23:50
«Интер» обыграл «Шериф» в матче ЛЧ
«Интер» переиграл «Шериф» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
23:44
Юрист Шакина прокомментировала решение правительства о выплатах семьям с детьми
Управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Юрсити» Виктория Шакина положительно оценила дополнительные меры поддержки семей с детьми, принимаемые правительством России.
23:41
NASA перенесло запуск Crew-3 на МКС на 31 октября
Запуск миссии Crew-3 на Международную космическую станцию переносится на 31 октября. Об этом сообщило американское аэрокосмическое агентство NASA.
23:36
Невролог Шахнович рассказал об отличиях мигрени и обычной головной боли
Врач-невролог доктор медицинских наук Виктор Шахнович рассказал об отличиях мигрени и обычной головной боли.
23:35
Проект «Экологичное Подмосковье» получил премию National Geographic
Проект главного управления социальных коммуникаций Московской области «Экологичное Подмосковье» получил премию #ЯБерегуПланету журнала National Geographic в номинации «Объединение».
23:34
В Ростовской области заработали ещё два госпиталя для пациентов с COVID-19
В Ростовской области заработали ещё два госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией.
23:33
Онищенко прокомментировал идею объявить нерабочими дни с 30 октября
Академик РАН Геннадий Онищенко, экс-глава Роспотребнадзора, прокомментировал предложение вице-премьера России Татьяны Голиковой обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой объявить в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
23:26
Дмитриев из-за травмы пропустит ЧМ по велоспорту 2021 года
Россиянин Денис Дмитриев из-за травмы пропустит чемпионат мира по велоспорту на треке 2021 года во Франции.
23:22
Минфин посчитал ежедневные траты на борьбу с коронавирусом в России
В настоящее время Россия тратит на борьбу с распространением COVID-19 в среднем около 3,6 млрд рублей ежедневно. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
23:17
Диетолог Мухина рассказала о полезных свойствах фисташек
Диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала о полезных свойствах фисташек.
23:17
В Тюменской области на дистанционное обучение перевели 148 классов
В Тюменской области на дистанционное обучение в связи с ОРВИ перевели 90 классов в 34 школах. Ещё 58 классов в 22 школах перешли на удалёнку из-за COVID-19.
23:16
В Подмосковье открылась «Школа волонтёров наследия»
В Московской области открылась «Школа волонтёров наследия». Цель проекта — вовлечение молодёжи в добровольческую деятельность по сохранению памятников истории и культуры народов России.
23:09
В парижском театре «Одеон» рассказали о спектаклях по русской классике
Директор парижского театра «Одеон» Стефан Брауншвейг рассказал о спектаклях по русской классике.
23:08
Кудерметова вышла во второй круг Кубка Кремля
Россиянка Вероника Кудерметова пробилась во второй круг Кубка Кремля по теннису в Москве.
23:06
Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Петербурге
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге в среду, 20 октября.
22:58
В ООН осудили новые пуски ракет КНДР
Организация Объединённых Наций обеспокоена сообщениями о запусках ракет КНДР и неоднократно призывала Пхеньян исполнять международные обязательства в рамках резолюций СБ ООН, заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.
22:52
Загорски должны выписать из больницы на этой неделе
В тренерском штабе Тиффани Загорски сообщили, что российская фигуристка должна быть выписана из больницы на этой неделе.
22:38
Премьер Польши предложил создать Судебную палату при Суде ЕС
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил создать Судебную палату при Суде ЕС. С таким предложением он выступил в Европейском парламенте в ходе дебатов о верховенстве права в Польше.
22:32
Ретейлеры зафиксировали снижение интереса россиян к замороженным морепродуктам
В интернет-магазине «Утконос Онлайн» зафиксировали снижение интереса россиян к замороженным морепродуктам и морской рыбе.
22:31
Московское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ
Московское «Динамо» одержало волевую победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:25
В сенате США обсудили «нарушение американских санкций» со стороны «Газпрома»
Министерство финансов США намерено «привлечь «Газпром» к ответственности» за действия, нарушающие американские санкции. Такое заявление во время слушаний в сенате сделал Уолли Адейемо, который занимает пост замглавы казначейства.
22:19
«Адмирал» прервал четырёхматчевую победную серию «Локомотива» в КХЛ
Владивостокский «Адмирал» обыграл на выезде ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).