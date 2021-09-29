BFM TV: Марсель превратился в свалку — мусорщики бастуют против увеличения рабочего дня

Жителям Марселя снова приходится наблюдать на улицах множество переполненных мусорных баков из-за забастовки городских служб, передаёт BFM TV. Работники и профсоюзы протестуют против реформы, согласно которой число рабочих часов увеличится без повышения заработной платы.

На тротуарах Марселя, к досаде жителей, уже множатся мусорные баки.

ЖИТЕЛЬНИЦА МАРСЕЛЯ: Это отвратительно. У меня много людей не из Марселя, которые иногда приезжают сюда на выходные, видят это. Нам немного стыдно.

ДРУГАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА МАРСЕЛЯ: Вы отдаёте себе отчёт, к чему это приведёт? А если пойдёт дождь, он всё раскидает. Это ужасно, ужасно.

С вечера четверга по призыву Всеобщей конфедерации труда в некоторых округах Марселя уборщики мусора вышли на забастовку. Вчера к ним присоединился профсоюз «Рабочая сила». Работники протестуют против реформы, которая увеличивает время их работы до 35 часов в неделю. Сейчас в метрополии мусорщики работают 3—3,5 часа в день шесть дней в неделю. С января администрация увеличит это время в среднем на два часа в день, принимая во внимание тяжесть труда. По словам «Рабочей силы», на практике это означает дополнительные 28 дней работы в год за ту же зарплату. Генеральный секретарь профсоюза считает, что это недопустимо.

ПАТРИК РЮЭ, генеральный секретарь местного отделения профсоюза «Рабочая сила» в метрополии Экс-Марсель-Прованс: Задайте вопрос всему тому населению, которое эта забастовка может на законных основаниях беспокоить и раздражать: согласились бы они работать больше на 28 дней и ни на евро больше не получать? Избежать острой ситуации было невозможно, и все это знают.

Со своей стороны власти метрополии заявляют, что их ограничивает трудовое право.

РУЛАН МОРАН, вице-президент метрополии: Рамки закона ограничат свободу действий, которая позволит нам договориться. Так что я считаю, что победит здравый смысл.

Предполагается, что переговоры продлятся всю неделю.