Guardian: «глобальное потепление не ждёт» — политики по всему миру проигнорировали прогноз разрушения ледника «Судного дня»

Ледник Туэйтс, который является самым широким ледником в мире, может разрушиться в течение пяти лет, пишет The Guardian со ссылкой на исследование группы британских и американских учёных. Тем не менее политики по всему миру проигнорировали предупреждение о разрушении ледника, таяние которого уже ответственно за 4% от всего текущего роста уровня Мирового океана.

Самый широкий ледник в мире Туэйтс, который также называют ледником «Судного дня», может разрушиться уже в течение пяти лет, сообщает The Guardian со ссылкой на группу британских и американских учёных.

Как отмечает издание, ледник в Западной Антарктиде, размером примерно с территорию Великобритании, содержит достаточно воды, чтобы поднять уровень мирового океана более чем на полметра. На его долю приходится уже до 4% глобального повышения уровня моря.



Многолетние исследования специалистов международной группы показали, что как на вершине, так и в основании ледника Туэйтса появились многочисленные трещины и разломы, а скорость его таяния значительно увеличилась с 1990-х годов.

Хотя Туэйтс вызывает тревогу и сам по себе, в Антарктиде также есть множество других больших ледников, которые по мере потепления Южного океана истончаются и тают. Пока, так как шельф Туэйтса зацеплен за морское дно, он действует как «пробка», тормозя спуск льда с континента в океан. Однако, по мнению учёных, разрушение ледника приведет к разрушению всего ледяного покрова и «катастрофическому» повышению уровня мирового океана на несколько метров.

Прежде гляциологи — исследователи льдов и снежных покровов — сходились во мнении, что потребуются столетия глобального потепления, прежде чем разрушатся ледники размером с Туэйтс. Тем не менее неожиданное разрушение ледников на противоположном конце Земли в Арктике, в том числе ледников Ларсен А и Ларсен B, заставило учёных предположить, что та же участь столь же неожиданно может постичь и льды в Антарктиде.

Издание предупреждает, что если все ледники Западной Антарктиды когда-нибудь разрушатся, то в мире не останется ни одного прибрежного города, который со временем не был бы затоплен.

При этом так как процесс глобального потепления в мире идёт полным ходом его могут решить только глобальные действия. Однако всего через месяц после завершения климатического саммита Cop26 в Глазго предупреждение учёных о возможности разрушения Туэйтса уже в течение пяти лет политики по всему миру встретили молчанием.

Как отмечает The Guardian, ситуация вокруг самого широкого в мире ледника указывает на то, что «глобальное потепление и ледники не ждут политиков» и каждый год отсрочки действий по сокращению выбросов в атмосферу лишь ускоряет глобальную катастрофу.