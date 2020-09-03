Daily Telegraph: из-за глобального потепления культовому итальянскому леднику грозит исчезновение
Знаменитый итальянский ледник может исчезнуть в течение 15 лет из-за глобального потепления, пишет британская газета The Daily Telegraph.
Один из самых знаменитых ледников Италии, вероятно, исчезнет в течение 15 лет из-за глобального потепления, предупреждают учёные. По данным исследователей из Падуанского университета, скорость таяния ледника Мармолада в Доломитах увеличилась за последние три года.
Во время Первой мировой войны ледник, расположенный на горе Мармолада, был частью линии фронта между итальянскими и австро-венгерскими войсками, когда солдаты рыли окопы, укрепляли артиллерийские позиции и искали укрытия среди скал и льдов, напоминает издание.
Десять лет назад отмечалось, что ледник ежегодно терял по 5 га льда, но сейчас, по данным учёных, этот показатель увеличился до 9 га в год. «За последние 70 лет он потерял более 80 процентов своего объёма, с 95 миллионов кубометров льда в 1954 году до 14 миллионов кубометров сейчас, — отмечает гляциолог и профессор геоморфологии в Университете Падуи Алдино Бондесан. — Его исчезновение становится всё ближе. Возможно, у него остаётся не более 15 лет жизни».
Если ледник будет продолжать терять по 9 га в год, «это может привести к исчезновению большей части ледника к 2031 году», предостерегает другой гляциолог, профессор Мауро Варотто.
По данным Европейского агентства по окружающей среде, с 1900 года ледники в Альпах сократились примерно вдвое.
Учёные утверждают, что если в мире ничего не будет сделано для сокращения выбросов углекислого газа, то к концу века в Альпах может не остаться постоянного льда.
В начале августа на другом конце итальянских Альп возникла тревога, когда специалисты предупредили о том, что от ледника может оторваться кусок размером с собор, пишет британская газета.
Долину под ледником Планпинсье на границе с Францией пришлось эвакуировать, потому что жара угрожала её стабильности. Ледник находится на высоте 2800 метров в долине Ферре, являющейся частью массива Монблан. Десятки местных жителей и туристов были эвакуированы, а полиция установила дорожные заграждения, чтобы предотвратить въезд в живописную долину.
Прошлым летом в Исландии состоялись символические «похороны», ознаменовавшие исчезновение первого ледника страны, потерянного в результате изменений климата, напоминает издание.
Во время церемонии, состоявшейся на горе, которую когда-то покрывал ледник Окьёкюдль на западе Исландии, на скале была установлена бронзовая табличка. Участники кампании заявили, что все ледники Исландии, как ожидается, исчезнут в течение 200 лет, если глобальное потепление не будет остановлено, подчёркивает The Daily Telegraph.
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