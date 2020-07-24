CBS NEWS: отказалась от миллиона — Тунберг пожертвует призовые деньги на помощь планете

Экоактивистка Грета Тунберг заявила о том, что передаёт 1 млн евро различным организациям, которые занимаются экологическими вопросами, передаёт CBS News. Как отмечается в статье, Тунберг недавно стала победительницей премии Гюльбенкяна и получила эту сумму в качестве денежного вознаграждения.
Экоактивистка Грета Тунберг жертвует своё денежное вознаграждение — 1 миллион евро или 1,1 млн долларов — различным организациям для того, чтобы те помогли планете. 17-летняя активистка получила премию Гюльбенкяна «За гуманизм». Таким образом было признано её влияние в вопросе смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему.
ГРЕТА ТУНБЕРГ, экоактивистка: Призовые деньги, а именно 1 миллион евро — сумма, которую я и представить себе не могу, будут через мой фонд переданы в качестве пожертвования различным организациям и проектам, чтобы помочь людям, находящимся на линии фронта и ощутившим на себе влияние этого кризиса… экологического кризиса, особенно на «глобальном Юге», а также чтобы помочь людям и организациям, борющимся за устойчивый мир и за защиту природы и природного мира.
Первые пожертвования Тунберг будут направлены SOS Amazonia и фонду Stop Ecocide. Большое жюри конкурса заяв ило, что Тунберг была выбрана победительницей при широком консенсусе.
МИД России готов помочь украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в расшифровке каждого пункта Минских соглашений. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал информацию, согласно которой красно-белые интересуются нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным, который на правах аренды выступает за «Сочи».
Осуждённый в США гражданин России Виктор Бут содержится в изолированной секции тюрьмы, где не было выявлено случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил его адвокат Алексей Тарасов.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала обращение британского теневого министра культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» отреагировала на высказывания руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи о работе арбитров в матче полуфинала Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом».
Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.
Бывший полузащитник сборной Англии по футболу, а ныне владелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.