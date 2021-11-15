Euronews: итоговые оценки климатического саммита в Глазго расходятся

Тексты итоговых документов на саммите в Глазго делегатам из почти 200 стран удалось согласовать на день позднее запланированного. Однако некоторые эксперты считают, что принятых на конференции обязательств будет недостаточно, чтобы удержать рост температуры. Другие радуются тому, что именно на этом форме, по их мнению, прозвучал «погребальный звон» по угольной энергетике.

Мировые лидеры, эксперты и экоактивисты оценивают итоги 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Одни считают саммит провальным из-за мягких формулировок в итоговом документе. Другие верят, что именно на этом форуме прозвучал «погребальный звон» по угольной энергетике.



По инициативе Индии требование «ускорить поэтапный отказ от угля» было заменено на «поэтапное сокращение» его использования.



АЛОК ШАРМА, председатель COP26: Мы впервые говорили об угле в рамках климатического саммита. Я думаю, что это, безусловно, исторический момент. Однако Индии, а также Китаю придётся объясняться со странами, наиболее подверженными последствиям климатических изменений, — а вы видели реакцию этих государств на внесённые в финальную декларацию поправки.



По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, нужен поэтапный отказ от угля. Он вновь призвал выполнить обязательство по выделению 100 миллиардов долларов для поддержки развивающихся стран в борьбе с климатическим кризисом. С Гутеррешем согласен Франс Тиммерманс, заместитель председателя Европейской комиссии.



ФРАНС ТИММЕРМАНС, замредседателя Еврокомиссии: Речь идёт о сотнях тысяч людей, у которых есть работа. Представьте, что им говорят: «У вашей отрасли нет будущего». Поэтому мы должны убедиться, что мы это будущее для них создадим, обеспечим справедливый энергетический переход и достаточные инвестиции в новые отрасли. Для развивающихся стран это непосильная задача, если решать её в одиночку.



Тексты итоговых документов на саммите в Глазго делегатам почти 200 стран удалось согласовать с опозданием на сутки. Критики считают, что принятых на конференции обязательств недостаточно для того, чтобы удержать рост глобальной среднегодовой температуры на планете до 1,5 градусов по Цельсию.



Дата выхода в эфир 14 ноября 2021 года.