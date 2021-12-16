France 24: потепление в Арктике идёт вдвое быстрее, чем в других частях планеты

В последние годы лесные пожары в Сибири становятся всё разрушительнее из-за глобального потепления, сообщает France 24. Как передаёт телеканал, в Арктике температура повышается вдвое быстрее, чем в других частях планеты. По данным Всемирной метеорологической организации, в прошлом году 38-гадусная жара в регионе стала температурным рекордом за всю историю наблюдений.
В последние годы сезоны лесных пожаров в Сибири становятся всё хуже. Этим летом более 18 миллионов гектаров российских лесов были охвачены пламенем. Это самый большой ущерб из когда-либо зарегистрированных. Ключевым фактором, поддерживающим пожары в регионе, расположенном рядом с Полярным кругом, стала аномальная жара. Во время волны жаркой погоды в прошлом году температура в городе Верхоянск достигла 38 градусов Цельсия. Всемирная метеорологическая организация недавно подтвердила, что это высочайшая температура в Арктике за всю историю.
КЛЕР НУЛЛИС, Всемирная метеорологическая организация:Жара, которую мы наблюдали в Сибири в 2020 году, была бы практически невероятной без глобального потепления. Температура в 38 градусов Цельсия в Арктике действительно показывает, что с нашим климатом что-то серьёзно не в порядке.
Организации под эгидой ООН изучают и другие температурные рекорды, включая возможный мировой рекорд в Долине смерти в Калифорнии, где температура поднялась до 54 градусов Цельсия, а также 49-градусную жару на Сицилии этим летом — вероятный рекорд для Европы. Однако в Арктике повышение температур происходит вдвое быстрее, чем в остальных частях планеты. Таяние её льдов угрожает живой природе, становится причиной повышения уровня воды в море, высвобождает большое количество парникового газа метана и открывает новые пространства для потенциальной добычи нефти и газа.
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