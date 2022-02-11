Euronews: в Швеции придумали выпускать батарейки из древесины для защиты природы

В ближайшие годы в процессе перехода к «зелёной экономике» ожидается повышенный спрос на аккумуляторы — в первую очередь, они потребуются для электромобилей. Шведские учёные предлагают заменить традиционные батарейки новыми, которые можно производить из переработанных отходов целлюлозно-бумажного производства. Лигниновые аккумуляторы нанесут меньше вреда природе и могут применяться для промежуточного хранения энергии на зарядных станциях, передаёт Euronews.
Батарейки из древесины придумали шведские учёные. Для хранения электроэнергии они используют лигнин — сложный полимер, один из компонентов, отвечающих за твёрдость древесины. Тонкий слой его наносится на фольгу или пластик.
Лигниносодержащие смеси остаются в виде отходов целлюлозно-бумажного производства. Лигнин пытались использовать для производства топлива, разного рода медицинских и косметических препаратов, клея и прочего.
Но пока так и не нашли дешёвого способа, и множество лигнина лежит в могильниках у предприятий. Правда, совсем не в чистом виде: его выделение — очень не дешёвая задача. Но переработку этих отходов в интересах энергетики в Швеции считают отличным шагом в направлении «зелёной экономики», тем более что использованные батарейки будут далеко не так вредны для природы.
В ближайшие годы ожидается повышенный спрос на аккумуляторы — в первую очередь, для электромобилей. Правда, как раз для этих целей лигниновые батарейки не подходят: слишком малая плотность заряда. Как вариант, лигниновые аккумуляторы предлагают для промежуточного хранения энергии на зарядных станциях.
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