Handelsblatt: повышение оборонительных расходов ЕС влечёт за собой возникновение новых разногласий

На саммите в Версале страны ЕС высказали поддержку повышению расходов на обороны, пишет Handelsblatt. Однако издание отмечает, что этот шаг может вызвать новые споры внутри сообщества, особенно в сфере финансирования. К примеру, Эммануэль Макрон предложил совместное финансирование оборонительных проектов, однако эту идею отвергают Германия и Нидерланды.

Реакция ЕС на спецоперацию России на Украине была отмечена решительностью, сообщает Handelsblatt: были введены жёсткие санкции, а также анонсировались пересмотр энергетической политики и переход к оборонительному сообществу.

Как пишет издание, в заявлении по итогам саммита в Версале, страны ЕС выразили свою приверженность наращиванию вооружений. Они согласовали «значительное повышение» военных расходов, с целью «более эффективной защиты граждан».

Однако в этом вопросе кроется повод для новых ссор, отмечает Handelsblatt. Особенно это касается вопроса финансирования. Выступая на пресс-конференции к закрытию саммита, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инвестиционную потребность ЕС в финансировании оборонного сектора можно с помощью общего долга. Однако против такого решения выступает целый ряд стран ЕС — в частности Германия и Нидерланды. Премьер Нидерландов Марк Рутте отметил, что расходы на оборону должны быть делом национальных государств. «Подобные виды расходов должны, в первую очередь, осуществляться из национальных бюджетов», — приводит издание слова политика.

При этом у ЕС нет собственной армии, подчёркивает Handelsblatt. Оборонная индустрия также не является единой: между тем, именно совместное производство позволяет снизить издержки.