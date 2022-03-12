«Холодный мир» на горизонте — немецкий конфликтолог о будущем Европы после окончания украинского кризиса
После окончания боевых действий на Украине Россия и Европа не скоро снова станут друзьями, считает немецкий конфликтолог Андреас Цик, директор Института междисциплинарных исследований конфликтов и насилия, находящегося в Билефельде. «Мы сможем добиться «холодного мира», но не мира, каким он был раньше», — передаёт слова эксперта NEOPresse.
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