«Холодный мир» на горизонте — немецкий конфликтолог о будущем Европы после окончания украинского кризиса

После окончания боевых действий на Украине Россию и Европу ждёт «холодный мир», считает немецкий конфликтолог Андреас Цик. Нужно будет привыкнуть к постоянным проверкам и сильному недоверию. По его мнению, это станет возвращением во времена холодной войны. Сейчас же нужно развернуть единую общеевропейскую миротворческую миссию, которая предложит нечто большее, чем просто антироссийские санкции, передаёт его слова немецкое издание NEOPresse.

После окончания боевых действий на Украине Россия и Европа не скоро снова станут друзьями, считает немецкий конфликтолог Андреас Цик, директор Института междисциплинарных исследований конфликтов и насилия, находящегося в Билефельде. «Мы сможем добиться «холодного мира», но не мира, каким он был раньше», — передаёт слова эксперта NEOPresse.

Европе придётся жить с постоянными проверками и сильным недоверием, пояснил он: «Это возвращение ко временам холодной войны. Возможно, до этого мир тоже был иллюзорным, потому что Запад недооценил угрозу, исходящую от оккупации Крыма*».

Цик подчеркнул, что в будущем возникнут и новые угрозы: «На повестке дня снова стоят вопросы ядерной угрозы из 1980-х годов». К тому же ведётся информационная война и осуществляется геополитика, плотно связанная с исторической политикой, пояснил эксперт: «Так ведутся современные войны, к этому придётся привыкнуть».

В нынешней ситуации Цик призвал развернуть единую общеевропейскую миротворческую миссию, которая предложит нечто большее, чем просто антироссийские санкции: «Нам нужна новая форма, новая повестка, усиление демократии и новые контролирующие органы». По его словам, в рамках этой миссии необходимо разработать масштабный мирный план, ориентированный на укрепление гражданского общества.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).