Москва, Киев и ЕС постоянно предпринимают усилия по поиску выхода из украинского кризиса, и даже несмотря на разногласия, они искренне хотят дипломатическими усилиями урегулировать проблемы. Однако, как пишет Global Times, Вашингтон продолжает поставлять оружие, препятствуя прекращению этого конфликта, поскольку цель США заключается в его затягивании, в причинении максимального ущерба России, в ослаблении экономики ЕС, а также в усилении собственного военного присутствия на европейском континенте и контроля над Европой.

Российская спецоперация на Украине продолжается, и самые заинтересованные стороны, включая Москву, Киев, Париж и Берлин, постоянно предпринимают дипломатические усилия по поиску выхода из кризиса, включая прямые переговоры между лидерами государств и встречи министров иностранных дел. Однако, как пишет Global Times, Вашингтон продолжает поставлять оружие, препятствуя прекращению этого конфликта.

Как отмечает китайское издание, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий в воскресенье сказал, что стороны добились значительного прогресса и что скоро делегации могут «прийти к общим позициям». Украинский переговорщик и советник президента Михаил Подоляк также назвал переговоры конструктивными. В субботу Владимир Путин провёл разговоры по телефону с французским президентом Эммануэлем Макроном и с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Между Россией и Украиной также установлен канал для проведения диалога на высоком уровне. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и его украинский коллега Дмитрий Кулеба договорились продолжить переговоры, однако в четверг на встрече в Турции не сумели объявить о прекращении огня.

«Это показывает, что Россия и Украина демонстрируют добрые намерения и пытаются в процессе диалога найти общие позиции», — рассказал Global Times научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Чуй Хэн.

Однако США, приложившие немало усилий для раздувания этого конфликта, сейчас стараются накачать Украину оружием в попытке продлить конфликт как можно дольше. Вашингтон заявил о поставках на Украину дополнительного стрелкового оружия, противотанковых и зенитно-ракетных средств на сумму до $200 млн, а украинское руководство умоляет предоставить ему ещё больше боевой техники.

Как считают китайские аналитики, в данном контексте видны глубокие различия между Европой и США по их интересам и занимаемым ими позициям.

«Конфликт, прежде всего, создаёт угрозу европейской безопасности. Речь идёт о выживании этих стран. Для Франции и Германии это не только геополитические, но и экономические интересы и даже вопрос продовольственной безопасности. Энергетические цены взлетели до небес, и Европа запаниковала. Следующая неотложная проблема — это продовольствие. Являющаяся главной житницей Европы Украина уже пропустила сроки весенней пахоты, а это значит, что Европа может столкнуться с дефицитом продовольствия из-за сокращения импорта украинского зерна», — считает Чуй Хэн.

Однако для США Украина — это очень далёкая страна, не имеющая никакого значения для внутренней безопасности. У Вашингтона на Украине нет важных интересов, поскольку она является для него не более чем пешкой в противостоянии с Россией, и следовательно, Америка заинтересована в обострении конфликта. В результате ухудшение ситуации в Европе может стать позитивным фактором для США, поскольку они смогут укреплять свои партнёрства на континенте и в конечном итоге приступить к масштабному экспорту энергоресурсов в европейские страны.

Как отмечают эксперты, поставки американского оружия на Украину в данный момент нельзя рассматривать как совпадение интересов двух стран. Может показаться, что США хотят помочь Украине в её борьбе с Россией, но истинная цель поставок носит совсем другой характер.

«Прекращение огня не соответствует стратегическим интересам США, но является безотлагательной необходимостью для Украины. Конфликт перекидывается на другие районы, и в данный момент Соединённые Штаты явно не желают видеть компромиссы между Москвой и Киевом. Иными словами, сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины не является целью для США», — рассказал Global Times директор департамента изучения Европы Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.

Он подчеркнул, что США используют украинский кризис для достижения собственных стратегических целей, но эти цели противоречат интересам Украины. Данные расхождения по мере развития ситуации будут всё более очевидны, и Россия с Украиной со временем сумеют выйти на политическое урегулирование.