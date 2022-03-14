США обвинили Китай в «геноциде» и «принудительном труде» в Синьцзяне и назвали действия Пекина по защите своих законных интересов «дипломатией воина-волка» и «экономическим принуждением». Как пишет People's Daily, такими заявлениями Вашингтон в очередной раз обнажил свою натуру империи лжи, которая ради сохранения гегемонии пытается исказить имидж Китая.

Пытаясь переложить ответственность Вашингтона за разжигание украинского кризиса, некоторые американские политики и СМИ фабрикуют ложную информацию о конфликте, чтобы ввести мир в заблуждение и обвинить Китай. Как пишет People's Daily, чтобы сохранить свою гегемонию, Соединённые Штаты должны фабриковать неправду, что в очередной раз обнажает их натуру империи лжи.

Как отмечает портал, чтобы сдержать Китай, Соединённые Штаты обвинили страну в так называемом геноциде и «принудительном труде» в Синьцзяне и назвали действия Пекина по защите своих законных интересов «дипломатией воина-волка» и «экономическим принуждением».

По мнению автора материала, Америка уже давно использует свою пропагандистскую машину для распространения такой лжи: от фильмов до средств массовой информации, от НПО до онлайн-спамеров, различные звенья пропагандистской цепочки США тесно сотрудничают, чтобы внушать людям по всему миру пустые и идеологически предвзятые лозунги и заблуждения.

В течение долгого времени Китай был главной мишенью клеветнической кампании. Информационным агентствам, контролируемым Агентством США по глобальным медиа, поручено выпускать фальшивые новостные репортажи о китайском Синьцзяне на десятках языков. Агентство также координирует работу по распространению такой дезинформации со средствами массовой информации в странах — союзниках США.

Сами средства массовой информации США преуменьшают или игнорируют информацию, опубликованную Китаем относительно Синьцзяна, оказывая техническую помощь антикитайским силам в распространении ложной информации, касающейся региона. Такие усилия также получают финансовую поддержку со стороны правительства США.

«Ложь всегда остаётся ложью. Чем больше США пытаются исказить имидж Китая, тем больше на карту ставится доверие к Вашингтону. По мере нарастания критики в связи с нарушениями США международных правил и человеческой совести моральное банкротство страны становится всё более очевидным», — заключает People's Daily.