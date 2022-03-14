People's Daily: американская «империя лжи» близка к моральному банкротству
Пытаясь переложить ответственность Вашингтона за разжигание украинского кризиса, некоторые американские политики и СМИ фабрикуют ложную информацию о конфликте, чтобы ввести мир в заблуждение и обвинить Китай. Как пишет People's Daily, чтобы сохранить свою гегемонию, Соединённые Штаты должны фабриковать неправду, что в очередной раз обнажает их натуру империи лжи.
Как отмечает портал, чтобы сдержать Китай, Соединённые Штаты обвинили страну в так называемом геноциде и «принудительном труде» в Синьцзяне и назвали действия Пекина по защите своих законных интересов «дипломатией воина-волка» и «экономическим принуждением».
По мнению автора материала, Америка уже давно использует свою пропагандистскую машину для распространения такой лжи: от фильмов до средств массовой информации, от НПО до онлайн-спамеров, различные звенья пропагандистской цепочки США тесно сотрудничают, чтобы внушать людям по всему миру пустые и идеологически предвзятые лозунги и заблуждения.
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