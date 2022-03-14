Fox News: американские ИТ-гиганты уничтожают свободу слова во имя её «защиты»

Поисковая система DuckDuckGo объявила, что собирается понижать рейтинг сайтов, которые «связаны с российской дезинформацией». Параллельно с этим YouTube удалил подкаст с Дональдом Трампом, который за сутки собрал несколько миллионов просмотров. Все эти примеры свидетельствуют о том, что крупные технологические компании подавляют свободу самовыражения в Америке с одобрения администрации Байдена, считает ведущий Fox News Такер Карлсон.

К стаду присоединилась даже поисковая система DuckDuckGo, которой вы, возможно, пользуетесь, поскольку её создатели заверяли, что не будут применять алгоритмы для подавления свободы слова или отслеживания поисковых запросов в интернете. Генеральный директор компании обещает, что поисковая система понизит рейтинг сайтов, которые «связаны с российской дезинформацией». «Связаны». По-нят-но. Иными словами, сайты, которые говорят то, что не нравится администрации Байдена.

YouTube только что удалил эпизод подкаста Full Send с участием Дональда Трампа. Ролик набрал 5 миллионов просмотров в течение суток, но они (руководители платформы. — ИноТВ) не могли этого позволить, поэтому снесли его.

С нами на связи генеральный директор Thiel Capital Блейк Мастерс, который баллотируется в сенат штата Аризона. Мы рады вас приветствовать на нашей программе. Блейк Мастерс, большое спасибо, что пришли. Итак, во имя защиты свободы у нас её здесь, по-видимому, уничтожают. Вы заметили это?

БЛЕЙК МАСТЕРС, кандидат в сенат штата Аризона: Я и многие жители Аризоны заметили это, Такер. И это совершенно абсурдно. Я имею в виду, что DuckDuckGo позиционируется как поисковая система, выступающая за свободу слова. Верно?

Верно.

БЛЕЙК МАСТЕРС: В этом была их суть, но теперь они решили подвергать цензуре всё, что они называют дезинформацией. И извините, но в результате они становятся ничем не лучше Google — ещё одной идеологической технологической компанией, которая стремится цензурировать и манипулировать. Вот так номер!

Это особенно огорчает, потому что многие из нас используют DuckDuckGo, который, конечно, уступает Google. У Google отличный продукт, поэтому у него такая популярность. Они злоупотребили этой силой ради дурных целей.

Итак, у нас есть другие варианты? Я имею в виду, вы как технарь ответьте, существует ли какая-нибудь подходящая для использования поисковая система, которая не скрывает факты и не пичкает пропагандой?

БЛЕЙК МАСТЕРС: Что ж, у нас заканчиваются варианты. Я хочу сказать, что рекомендую браузер и поисковую систему Brave. Но вы знаете, вот в чём дело. Я думаю, мы можем признать: да, существует пропаганда, дезинформация, ложь, и это плохо.

И не забывайте, Такер: подавляющее большинство демократов в нашей стране считают, что в 2016 году русские взломали машины для голосования, чтобы избрать Трампа. Разумеется, это просто бред, но что за пропагандистский трюк, который является крупнейшим случаем дезинформации о России нашего времени.

И вот ещё что: нельзя бороться с этим (дезинформацией. — ИноТВ), становясь всё более похожими на Россию, ведь так? Этого не остановить с помощью цензоров, которые будут рассказывать, как нам позволено думать.

Да, конечно. И, кстати, может быть, я что-то пропустил, но я действительно не видел никакой российской дезинформации, ничего от России или её агентов в нашей стране в течение очень долгого времени. Вся дезинформационная пропаганда, которую я вижу, исходит из Белого дома. Вы обратили внимание?

БЛЕЙК МАСТЕРС: Из Белого дома поступает очень много дезинформации, и, конечно же, крупные технологические компании влияют на него. Трудно понять, где заканчивается Белый дом и начинаются ИТ-гиганты. И именно поэтому мы не можем доверять ИТ-гигантам контролировать собственную политику. Нельзя рассчитывать на то, что ИТ-гиганты будут сдерживать ИТ-гигантов. Нельзя просто сказать: «Создайте свою собственную альтернативу», потому что эти компании, когда они становятся большими и успешными, одинаково поддаются давлению.

Вы упомянули, что буквально вчера YouTube снёс интервью президента Трампа с NELK Boys. Как такое возможно? Речь идёт об очень успешном интервью с бывшим президентом США, чёрт возьми! И они просто решили подвергнуть его цензуре.

И я вам скажу, Такер: Google — самый большой нарушитель. Google, конечно же, владеет YouTube. Но у Google есть возможность повлиять на президентские выборы, и, насколько нам известно, именно это они провернули в 2020 году.

Что ж, я не думаю, что по этому поводу есть какие-то сомнения. И (у Google также есть возможность. — ИноТВ) свергать правительства по всему миру. Блейк Мастерс из Аризоны баллотируется в сенат. Спасибо за интервью.

Спасибо вам.

Дата выхода в эфир 12 марта 2022 года.