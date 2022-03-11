CNN: Facebook и Instagram разрешили призывать к ненависти против российских солдат и хвалить «Азов»

Компания Meta собирается временно разрешить пользователям Facebook и Instagram из ряда стран призывать к насилию против российских войск, а также одобрительно отзываться о националистическом украинском батальоне «Азов», пишет CNN. При этом, как отмечает канал, соцсети по-прежнему не допускают нападок на обычных российских гражданских лиц.

Платформы компании Meta собираются временно изменить свою политику в области риторики, связанной с разжиганием ненависти, и позволят пользователям Facebook и Instagram в ряде стран призывать к насилию против россиян и российских солдат в контексте ввода войск на Украину, пишет CNN со ссылкой на внутреннюю переписку фирмы.

Кроме того, эти соцсети временно снимут запрет на некоторые посты, призывающие к смерти президентов России и Белоруссии в таких странах, как Россия, Украина и Польша. Вместе с тем, как отметил представитель Meta, компания по-прежнему не допускает призывы к насилию, направленные против обычных российских гражданских лиц.

Если верить одному электронному письму, временные изменения в политике в отношении призывов к насилию против российских солдат распространяются на такие страны, как Армения, Азербайджан, Эстония, Грузия, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Россия, Словакия и Украина.

В электронном письме, которое Meta недавно разослала своим модераторам, компания отметила, что разрешает высказывания, которые в противном случае были бы удалены в соответствии с правилами в сфере недопущения разжигания ненависти, если они «нацелены против российских солдат, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ военнопленных», или нацелены против россиян в контексте ввода войск на Украину.

«Мы пошли на такой шаг, потому что заметили, что в этом конкретном контексте «российские солдаты» используются в качестве синонима для обозначения российских вооружённых сил. Политика в области риторики, разжигающей ненависть, по-прежнему не допускает нападок на россиян», — отмечается в служебной записке.

Кроме того, судя по внутренним сообщениям, Meta позволит одобрительно отзываться об украинском батальоне крайне правого толка «Азов», что обычно было запрещено на платформах компании.

Ранее представитель Meta Джо Осборн заявил, что компания «на данный момент делает небольшое исключение для одобрительных высказываний о полке «Азов» строго в контексте защиты Украины или их роли в составе Национальной гвардии Украины».