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France info: «это идиотизм» — французы с русскими корнями выступили против бойкота всего русского

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Во французских соцсетях множатся призывы бойкотировать российские товары, а правительство заявило об отмене культурных мероприятий, связанных с Россией, сообщает France info. Потомки русских эмигрантов, живущие во Франции, раскритиковали такое смешение понятий и выразили надежду, что вскоре интернет-пользователи успокоятся и перестанут обвинять в поддержке Путина всех, кто хочет есть гречневую кашу и пельмени.
France info: «это идиотизм» — французы с русскими корнями выступили против бойкота всего русского
AP

Спустя десять дней после начала спецоперации России на Украине во Франции продолжают кипеть эмоции, пишет France info. Некоторые французы русского происхождения отмечают, что в соцсетях появляются неприглядные обобщения.

«Конечно, это идиотизм!» — считает Мария, чьи прабабушка и прадедушка бежали из России в 1917 году. Она не понимает, почему в интернете призывают бойкотировать русские продукты: «Сейчас мы имеем право есть что хочется. Если нам хочется купить гречневой каши или пельменей, это не означает, что мы поддерживаем Путина. Это просто смешно!» Она надеется, что в конце концов люди смогут немного остыть, подумать и понять, что русские товары не имеют отношения к политике.
 
Мама троих детей, Мария не беспокоится том, что её и её семью в чём-то обвинят: уже немало поколений этих потомков эмигрантов считают себя гражданами Франции. «У нас действительно в сердце Россия, но всё же мы тоже французы», — подчёркивает собеседница издания. Такого же мнения молодой преподаватель французского, который пожелал остаться неназванным. Он также русский по происхождению, однако не боится стать изгоем во французском обществе: «Я не замечал, чтобы ко мне приближались французы с велосипедными цепями и битами». Он считает «нереалистичным», что общественное мнение во Франции внезапно станет «резко антирусским».
 
В то же время, как сообщает газета, правительство страны объявило об отмене всех культурных мероприятий, связанных с Россией. Матьё, музыкант русского происхождения, сожалеет о таком решении. Он заверяет, что не поддерживает Путина, но не понимает, почему он и его друзья должны расплачиваться за поступки российского президента. «Мы больше не ходим в наши рестораны, нам переносят концерты, но мы французы, мы во Франции! — возмущается Матьё. — Что-то идёт не так, это какая-то ужасная путаница». Он признаёт, что необходимо отвечать на действия Путина и его правительства, но «не уверен», что Франция правильно подошла к этому вопросу. «Мне кажется, что на самом деле это подливает масло в огонь», — пожаловался музыкант в интервью France info.
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France info Франция Европа
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