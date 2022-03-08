France info: «это идиотизм» — французы с русскими корнями выступили против бойкота всего русского

Во французских соцсетях множатся призывы бойкотировать российские товары, а правительство заявило об отмене культурных мероприятий, связанных с Россией, сообщает France info. Потомки русских эмигрантов, живущие во Франции, раскритиковали такое смешение понятий и выразили надежду, что вскоре интернет-пользователи успокоятся и перестанут обвинять в поддержке Путина всех, кто хочет есть гречневую кашу и пельмени.

Спустя десять дней после начала спецоперации России на Украине во Франции продолжают кипеть эмоции, пишет France info. Некоторые французы русского происхождения отмечают, что в соцсетях появляются неприглядные обобщения.

«Конечно, это идиотизм!» — считает Мария, чьи прабабушка и прадедушка бежали из России в 1917 году. Она не понимает, почему в интернете призывают бойкотировать русские продукты: «Сейчас мы имеем право есть что хочется. Если нам хочется купить гречневой каши или пельменей, это не означает, что мы поддерживаем Путина. Это просто смешно!» Она надеется, что в конце концов люди смогут немного остыть, подумать и понять, что русские товары не имеют отношения к политике.

Мама троих детей, Мария не беспокоится том, что её и её семью в чём-то обвинят: уже немало поколений этих потомков эмигрантов считают себя гражданами Франции. «У нас действительно в сердце Россия, но всё же мы тоже французы», — подчёркивает собеседница издания. Такого же мнения молодой преподаватель французского, который пожелал остаться неназванным. Он также русский по происхождению, однако не боится стать изгоем во французском обществе: «Я не замечал, чтобы ко мне приближались французы с велосипедными цепями и битами». Он считает «нереалистичным», что общественное мнение во Франции внезапно станет «резко антирусским».

В то же время, как сообщает газета, правительство страны объявило об отмене всех культурных мероприятий, связанных с Россией. Матьё, музыкант русского происхождения, сожалеет о таком решении. Он заверяет, что не поддерживает Путина, но не понимает, почему он и его друзья должны расплачиваться за поступки российского президента. «Мы больше не ходим в наши рестораны, нам переносят концерты, но мы французы, мы во Франции! — возмущается Матьё. — Что-то идёт не так, это какая-то ужасная путаница». Он признаёт, что необходимо отвечать на действия Путина и его правительства, но «не уверен», что Франция правильно подошла к этому вопросу. «Мне кажется, что на самом деле это подливает масло в огонь», — пожаловался музыкант в интервью France info.