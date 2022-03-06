Sky: Москва приравняла санкционное давление Запада к экономическому бандитизму и объявлению войны

02:00
Сбербанк: решение Visa и Mastercard не скажется на работе карт банка в России
Решение компаний Visa и Mastercard об ограничении работы на территории России не скажется на работе карт Сбербанка в стране, сообщила пресс-служба банка.
01:41
Mastercard приостанавливает оказание услуг в России
Американская финансовая корпорация Mastercard приостанавливает оказание услуг на российской территории.
01:22
Visa работает над прекращением транзакций в России
Американская компания Visa заявила о намерении приостановить работу на территории России.
01:05
ПСЖ уступил «Ницце» в матче 27-го тура Лиги 1
ПСЖ на выезде потерпел поражение от «Ниццы» в матче 27-го тура французской футбольной Лиги 1.
01:02
Посол России рассказал о рекордных значениях товарооборота между Москвой и Мехико
Объём товарооборота между Россией и Мексикой в 2021 году достиг рекордных значений. Об этом заявил российский посол в Мехико Виктор Коронелли.
00:59
«Реал» разгромил «Реал Сосьедад» в 27-м туре Примеры
Мадридский «Реал» одержал крупную победу над «Реал Сосьедадом» из Сан-Себастьяна в матче 27-го тура испанской футбольной Примеры.
00:50
Royal Flight прекращает полёты из России с 5 марта
Royal Flight с 5 марта прекращает полёты из России по причине санкций Европейского союза.
00:49
ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче с четырьмя овертаймами в плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА в четвёртом овертайме одержал победу над ярославским «Локомотивом» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
00:38
Хоккеист «Филадельфии» Проворов отказался обсуждать политику на пресс-конференции
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов прервал журналистов, когда они начали спрашивать игрока по поводу ситуации на Украине.
00:34
ТАСС: в ФРГ подтвердили встречу Шольца и Беннета в Берлине
Информация о том, что канцлер Германии Олаф Шольц проведёт в Берлине встречу с израильским премьером Нафтали Беннетом подтверждается, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительственных кругах ФРГ.
00:27
«Айлендерс» победил «Сент-Луис» в матче НХЛ, Сорокин отразил 27 бросков
«Нью-Йорк Айлендерс» взял верх над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
00:18
ВОЗ доставила на Украину более 36 тонн гуманитарной медпомощи
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) доставила на Украину более 36 т гуманитарной медпомощи, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
00:11
Бородавко: понимали, что соперницам будет непросто обойти Непряеву
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал досрочную победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/22.
00:03
Вучич: ситуация на Украине ведёт к тектоническим сдвигам в мировой политике
Ситуация на Украине ведёт к тектоническим сдвигам в мировой экономике и политике, заявил президент Сербии Александр Вучич.
23:55
Посол России назвал неприемлемыми и недостойными санкции Германии в отношении СП-2
Посол России в Мексике Виктор Коронелли назвал неприемлемым и недостойным решение германских властей приостановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2».
23:51
Кержаков: не совсем доволен игрой «Нижнего Новгорода» в матче с ЦСКА
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал поражение от московского ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:44
Молдавия и Румыния создадут коридор для транзита беженцев с Украины
Молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что Молдавия и Румыния создадут зелёный коридор для беженцев с Украины, чтобы им проще было попасть транзитом в Евросоюз.
23:35
Российский гонщик Русинов отказался от выступлений в этом сезоне из-за требований FIA
Российский пилот и спортивный директор команды G-Drive Racing Роман Русинов объявил об отказе от выступлений в нынешнем сезоне из-за требований FIA, согласно которым отечественным гонщикам необходимо подписать соглашение о запрете демонстрации национальной символики на публике и в социальных сетях.
23:32
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» отменили до 14 марта рейсы на юг России
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» вслед за продлением ограничения на полёты на юг России отменили до 14 марта рейсы в эту часть страны.
23:25
Финские хоккеисты Покка и Каски покинули «Авангард»
Финские защитники Вилле Покка и Оливер Каски расторгли контракт с омским хоккейным клубом «Авангард».
23:23
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Кулебой усиление обороноспособности Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе переговоров обсудили усиление обороноспособности Украины.
23:14
В Минобороны Украины подтвердили гибель члена делегации на переговорах с Россией Киреева
Минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации на первом раунде переговоров с Россией Дениса Киреева.
23:11
МАГАТЭ и Иран договорились ускорить диалог по нерешённым вопросам
МАГАТЭ и Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) договорились ускорить диалог по нерешённым вопросам.
23:09
Анфиса Резцова назвала Непряеву героиней после победы в Кубке мира по лыжным гонкам
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на досрочную победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/22.
22:57
Путин подписал указ о порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами.
22:56
Российские гимнастки Уразова и Минаева завоевали золотые медали на этапе КМ в Дохе
Россиянка Владислава Уразова одержала победу в упражнениях на бревне на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.
22:49
Глава ДНР Пушилин заявил, что украинский режим доживает свои последние дни
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил, что украинский режим пребывает в состоянии агонии и доживает свои последние дни.
22:49
В ДНР сообщили о гибели 26 мирных жителей республики в результате обстрелов
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о гибели 26 мирных жителей республики в результате обстрелов.
22:49
Путин упростил въезд в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины
Российский президент Владимир Путин упростил въезд в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины
22:46
Глава МИД Украины Кулеба прокомментировал ход российско-украинских переговоров
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ход переговоров российской и украинской делегаций.
22:44
Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и членам их семей
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и членам их семей.
22:41
Посол России рассказал о сложностях возможной конфискации имущества россиян в Британии
Посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что властям Британии будет «юридически сложно» проводить возможную конфискацию имущества россиян.
22:40
«Спартак» отказался от гостевой квоты на матч с «Динамо»
Московский футбольный клуб «Спартак» отказался от гостевой квоты на матч 20-го тура Российской премьер-лиги со столичным «Динамо».
22:31
«Трактор» вырвал победу у «Нефтехимика» в овертайме третьего матча серии плей-офф КХЛ
Челябинский «Трактор» взял верх над нижнекамским «Нефтехимиком» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:30
В Prada объявили о приостановке продаж в России
Итальянский модный дом Prada объявил о приостановке продаж на территории России.
22:27
Гол Мане принёс «Ливерпулю» победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ
«Ливерпуль» на своём поле переиграл лондонский «Вест Хэм» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
22:19
Генсек ООН обсудил с главой МИД Украины Кулебой безопасную эвакуацию граждан
Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой условия для безопасной эвакуации украинцев и иностранцев.
22:12
Австрийская нефтяная компания OMV отказывается от инвестиций в Россию
Австрийская нефтяная компания OMV отказывается от инвестиций в Россию из-за ситуации на Украине.
22:11
Березуцкий: все футболисты ЦСКА готовы биться за команду
Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий после победы над «Нижним Новгородом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что все игроки готовы продолжать выступать за команду.
22:05
Власти ДНР с 10 марта начнут выплаты социальных пособий жителям освобождённых территорий
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE», что власти республики планируют начать выплаты социальных пособий жителям освобождённых территорий с 10 марта.
21:59
Компания IBM объявила об уходе с российского рынка
Американская компания IBM объявила об уходе с российского рынка в связи с событиями на Украине.
21:57
«Аталанта» с Миранчуком уступила «Роме» в 28-м туре Серии А
«Аталанта» на выезде потерпела поражение от «Ромы» в матче 28-го тура итальянской Серии А.
21:49
Сергей Иванов назвал убожеством судейство в матче ЦСКА — «Нижний Новгород»
Представитель президента ЦСКА Сергей Иванов поделился эмоциями после матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».
21:48
Болгария заявила о готовности закрыть свои порты для российских судов
Министр транспорта и коммуникаций Болгарии Николай Сабев заявил в интервью Болгарскому национальному телевидению, что власти страны готовы закрыть свои порты для российских судов.
21:40
Алексей Березуцкий рассказал о состоянии Фернандеса после матча с «Нижним Новгородом»
Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о травме защитника команды Марио Фернандеса, которую тот получил во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».
21:39
В «Почте России» заявили о планах принимать на работу беженцев
«Почта России» запускает программу трудоустройства людей, имеющих статус беженца.
21:37
МИД России: НАТО воспользуется конфликтом на Украине для затягивания новых стран в альянс
НАТО будет использовать ситуацию на Украине для затягивания новых государств в свои ряды. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
21:32
Пушилин заявил, что военные ДНР в Донбассе «выгрызают каждый метр земли»
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что военные республики в ходе спецоперации в Донбассе «выгрызают каждый метр земли».
21:32
Фернандес разбил нос в концовке матча с «Нижним Новгородом»
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес получил травму в концовке матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».
21:31
Глава ЕК заявила, что ЕС надо избавиться от зависимости от энергоресурсов России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен полностью избавиться от зависимости от газа, нефти и угля из России.