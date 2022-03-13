ABC: взлёт цен на товары и бензин — украинский кризис бьёт по карману рядовых американцев

Жители США ощущают на себе экономические последствия конфликта на Украине. Рекордно высокие цены на топливо вынуждают американские семьи принимать непростые решения, а компании прибегают к различным ухищрениям в попытке снизить затраты, передаёт ABC News.

Американцы ощущают экономические последствия спецоперации России на Украине в виде резкого роста цен на потребительские товары. Рекордно высокая стоимость бензина вынуждает семьи принимать непростые решения, а компании прибегают к нетривиальным методам в попытке сократить финансовые потери. С репортажем корреспондент ABC News Эндрю Димбёрт.

В то время как украинскому конфликту не видно конца и краю, экономические потери для американцев только усугубляются. Цены на бензин достигли рекордного уровня: теперь галлон стоит 4,33 доллара, что на 1,5 доллара выше, чем в прошлом году.

Это ужасная ситуация для таких людей, как Тимоти Гатброд.

ТИМОТИ ГАТБРОД, инструктор по вождению: Приходится следить за потреблением бензина…

Этот инструктор по вождению из Олбани, штат Нью-Йорк, теперь просит своих клиентов встречать его по пути, чтобы сэкономить на бензине.

ТИМОТИ ГАТБРОД: Стиль вождения и методы преподавания меняются. Мне нравится затрагивать каждый аспект, но если вывозить студентов на шоссе, то бензин тратится впустую.

И на фоне инфляции, которая находится на самом высоком уровне за 40 лет, растущие цены угрожают хрупкому восстановлению после пандемии. Тамика Калхун, вся семья которой переболела COVID, потеряла свои сбережения. Теперь эта мать пятерых детей из Миссисипи живёт от зарплаты до зарплаты.

ТАМИКА КАЛХУН, покупательница: Я недоедаю, чтобы мои дети могли поесть.

Со следующей недели Uber добавит топливный сбор в размере до 55 центов, который будет поступать непосредственно водителям. Кристи Рид занимается доставкой продуктов в Теннесси.

КРИСТИ РИД, курьер: Если они (цены на бензин. — ИноТВ) продолжат расти, мне придётся подрабатывать и подумать о том, чтобы больше не заниматься доставкой еды полный рабочий день, потому что я просто не смогу.

Кроме того, растут опасения по поводу так называемой шринкфляции. Крупные компании предлагают меньше продукта по прежней цене. Так, количество листов в мегарулоне туалетной бумаги Charmin Ultra soft…

РЕКЛАМА: Она впитывает в два раза лучше, поэтому вы сможете сэкономить.

…сократилось с 264 до 244.

ЭНДРЮ ДИМБЁРТ, корреспондент ABC News: И, Уит, сегодня вечером в конгрессе всё чаще звучат призывы приостановить действие федерального налога на бензин, чтобы попытаться облегчить жизнь водителям. Если это произойдёт, американцы смогут сэкономить до 18 центов за галлон. Белый дом заявляет, что рассматривает все варианты. Уит?

Эндрю, спасибо.

Дата выхода в эфир 12 марта 2022 года.