CNN: «взлетели до небес» — американцев тревожит рекордный рост цен на бензин

Беспрецедентный рост цен на бензин в США грозит оттянуть на себя значительные средства из бюджета обычных американцев, чему последние совсем не рады, передаёт CNN. При этом, как отмечает канал, США не смогут покрыть дефицит, даже если захотят активнее разрабатывать собственные месторождения, так как они не подойдут для производства бензина, в то время как цена на энергоносители определяется спросом и предложением на мировом рынке.

АМЕРИКАНКА: Дорого очень. Это значит дополнительно тратить примерно по 200 долларов в месяц, просто чтобы ездить на машине.

АМЕРИКАНЕЦ: Бред какой-то. Я по стране катаюсь, так что знаю, что в других штатах бензин намного дешевле стоит.

ВТОРАЯ АМЕРИКАНКА: Мне бак приходится мерить, потому что цены уж слишком задраны. Топливо по шесть долларов — это сильно бьёт по мне.

Вы слышали, что думают эти водители. Американцы столкнулись с рекордными ценами на бензин. Беспрецедентный скачок цен вырвет значительный кусок средств из семейных бюджетов. Кроме того, есть опасения, что рост цен может повредить экономике в более широком смысле, так как семьи будут вынуждены тратить меньше. Подробнее — у корреспондента CNN Элисон Косик.

От продуктового до автозаправки — мы везде стали тратить больше денег на покупку практически всего, что есть.

ТАКСИСТ: На большинстве заправок цены высокие, не очень приятно.

По данным организации AAA, в четверг средняя по стране цена за галлон обычного бензина взлетела ещё на семь центов до нового рекорда — 4 доллара 32 цента. Ценник вырос на 59 центов всего за одну неделю и на 78 центов с момента ввода российских войск на Украину.

Никогда ещё цены на бензин в США не росли так быстро. Moody's Analytics прогнозирует, что в этом году семьям придётся раскошелится дополнительно на сумму до 1300 долларов, просто чтобы наполнить бак.

ТАКСИСТ: Беспокойно мне. Знаете, сейчас я зарабатываю недостаточно. Я только сюда приехал.

Подъём цен на энергоносители с большой степенью вероятности усугубит и так высокую инфляцию, что приведёт к росту стоимости доставки, еды, одежды и машин.

Учитывая, что Россия — это также крупный экспортёр важнейших металлов, включая алюминий, палладий и никель, это обстоятельство приведёт к ещё большим разрывам в цепочках поставок. Результатом будет падение доступности новых и б/у машин.

ВОДИТЕЛЬ: Цены на всё просто взлетели до небес.

Многие призывают Белый дом дать разрешение на более активную эксплуатацию месторождений в США, указывая на то, что это поможет понизить цены на автозаправках. Однако ряд отраслевых аналитиков сообщили CNN, что добиться этого невозможно по целому ряду причин. Тип добываемой в США нефти не используется при производстве бензина, в то время как цену на горючее определяет не только объём нефти, производимой в США, но и мировое предложение чёрного золота.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 11 марта 2022 года.