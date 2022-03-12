CNN: «взлетели до небес» — американцев тревожит рекордный рост цен на бензин
АМЕРИКАНКА: Дорого очень. Это значит дополнительно тратить примерно по 200 долларов в месяц, просто чтобы ездить на машине.
АМЕРИКАНЕЦ: Бред какой-то. Я по стране катаюсь, так что знаю, что в других штатах бензин намного дешевле стоит.
ВТОРАЯ АМЕРИКАНКА: Мне бак приходится мерить, потому что цены уж слишком задраны. Топливо по шесть долларов — это сильно бьёт по мне.
Вы слышали, что думают эти водители. Американцы столкнулись с рекордными ценами на бензин. Беспрецедентный скачок цен вырвет значительный кусок средств из семейных бюджетов. Кроме того, есть опасения, что рост цен может повредить экономике в более широком смысле, так как семьи будут вынуждены тратить меньше. Подробнее — у корреспондента CNN Элисон Косик.
От продуктового до автозаправки — мы везде стали тратить больше денег на покупку практически всего, что есть.
ТАКСИСТ: На большинстве заправок цены высокие, не очень приятно.
По данным организации AAA, в четверг средняя по стране цена за галлон обычного бензина взлетела ещё на семь центов до нового рекорда — 4 доллара 32 цента. Ценник вырос на 59 центов всего за одну неделю и на 78 центов с момента ввода российских войск на Украину.
Никогда ещё цены на бензин в США не росли так быстро. Moody's Analytics прогнозирует, что в этом году семьям придётся раскошелится дополнительно на сумму до 1300 долларов, просто чтобы наполнить бак.
ТАКСИСТ: Беспокойно мне. Знаете, сейчас я зарабатываю недостаточно. Я только сюда приехал.
Подъём цен на энергоносители с большой степенью вероятности усугубит и так высокую инфляцию, что приведёт к росту стоимости доставки, еды, одежды и машин.
Учитывая, что Россия — это также крупный экспортёр важнейших металлов, включая алюминий, палладий и никель, это обстоятельство приведёт к ещё большим разрывам в цепочках поставок. Результатом будет падение доступности новых и б/у машин.
ВОДИТЕЛЬ: Цены на всё просто взлетели до небес.
Многие призывают Белый дом дать разрешение на более активную эксплуатацию месторождений в США, указывая на то, что это поможет понизить цены на автозаправках. Однако ряд отраслевых аналитиков сообщили CNN, что добиться этого невозможно по целому ряду причин. Тип добываемой в США нефти не используется при производстве бензина, в то время как цену на горючее определяет не только объём нефти, производимой в США, но и мировое предложение чёрного золота.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 11 марта 2022 года.
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