Россия обвинила США в финансировании опасных биолабораторий на территории Украины, предоставив доказательства, сообщает Freie Welt. И факт их существования уже подтвердили высокопоставленные американские политики, но западные СМИ продолжают замалчивать эту тему и даже не допускают возможности её обсуждения, из-за чего у американцев и европейцев нет возможности составить свою собственную нейтральную картину происходящего, объясняет немецкое издание.

Годами Россия обвиняет США в том, что они финансируют несколько опасных биолабораторий, которые находятся на Украине, пишет Freie Welt. Российские власти и СМИ подробно освещают эту тему и предоставляют доказательства. При этом Москва обвиняет американцев в том, что они пытаются скрыть «следы» лабораторий, удаляя документы в интернете.

Западные же мейнстримные СМИ замалчивают эту тему и даже не допускают возможности её обсудить, называя все сообщения о лабораториях фейками, хотя даже высокопоставленные политики США уже признали факт их существования. При этом российские СМИ, которые о них сообщают, подвергаются на Западе цензуре, закрываются и запрещаются. У граждан США и Европы нет практически никакого шанса составить свою собственную нейтральную картину происходящего, сетует немецкое издание.

Впрочем, эту тему освещают ещё китайские СМИ, к примеру телеканал CCTV, отмечает автор статьи. «При этом речь идёт не о вопросе: «Можно верить китайским или российским СМИ или нет?» Ведь тот же вопрос можно задать в отношении материалов западных СМИ. Речь идёт о том, что нельзя подвергать цензуре информацию по важной теме: у граждан должен быть свободный доступ к сведениям и возможность сравнить различные заявления. Но на фоне боевых действий никто не заинтересован в просвещении. Важна только пропаганда».