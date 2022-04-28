AS: существование НАТО в качестве эффективного инструмента сдерживания Москвы близится к концу

Будущее НАТО выглядит достаточно мрачно: из-за своей энергетической зависимости от России страны блока не могут и не будут отвечать на её угрозы, а нежелание членов альянса вкладывать средства в собственную оборону также не усиливает его позиции, считает юрист, писатель и бывший заместитель министра обороны США Джед Бэббин. Как он пишет в статье для The American Spectator, в НАТО, основанном с целью сдерживания Советского Союза, в настоящее время наблюдается столько проблем, что его существование в качестве эффективного инструмента сдерживания Москвы близится к концу.

Многие эксперты, рассуждая о будущем НАТО, предсказывают возрождение альянса посредством увеличения количества и масштабов военных учений вблизи российских территорий и достижение стратегической победы над Россией без какой-либо открытой конфронтации. Как считает американский юрист, писатель и бывший заместитель министра обороны США Джед Бэббин, некоторые из предложенных идей можно назвать хорошими, однако в альянсе, который был основан в 1949 году с целью сдерживания Советского Союза, в настоящее время наблюдается столько проблем, что его существование в качестве эффективного инструмента сдерживания Москвы близится к концу.

Как продолжает Бэббин в статье для The American Spectator, многие из стран — членов НАТО являются достаточно проблемными в политическом смысле. Главной среди таких стран является Турция, президент которой «увёл страну в сторону от западных ценностей, и теперь она стала гораздо ближе к России, нежели к Соединённым Штатам». В уставе НАТО не прописан механизм, с помощью которого можно исключить из организации члена, чьи убеждения изменились. Если исключить Турцию из НАТО, это укрепит альянс, однако другие его члены не рассматривают такой вариант.

Ещё одна серьёзная проблема заключается в том, что большинство членов НАТО не просто не могут, но и отказываются вкладывать средства в собственную оборону. Дональд Трамп, пишет автор статьи, был совершенно прав, когда резко критиковал страны НАТО за это нежелание, «но теперь в Белый дом пришёл Старый Джо», и альянс снова обходит вниманием вопрос об увеличении расходов на оборону.

«Когда Россия начала спецоперацию на Украине, генерал Альфонс Маис, командующий немецкой армией, заявил, что у него в загашнике пусто и ему нечего предложить в смысле укрепления системы обороны НАТО. Вооружённые силы многих или даже большинства членов НАТО находятся в таком же положении», — пишет Джед Бэббин.

В какой-то момент промелькнул луч надежды на то, что они всё же не обойдут вниманием оборонные нужды. Новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его правительство быстро увеличит оборонные расходы, чтобы выполнить условие альянса о 2% ВВП. Он приостановил процесс запуска российского газопровода «Северный поток — 2», но крайне маловероятно, что Германия действительно увеличит военные расходы — тем более станет удерживать их на новом уровне, — потому что, как и большинство стран НАТО, Германия в гораздо большей степени заинтересована в экспорте коммерческой и сельскохозяйственной продукции, нежели в эффективности своей собственной системы обороны.

«Угроза для НАТО со стороны России действительно существует, однако она носит экономический, а не военный характер. И эти экономические угрозы оказались довольно эффективными, поскольку они разобщили НАТО. Фактически альянс НАТО раскололся на страны, которые зависят от России в вопросе поставок энергоносителей, и те страны, которые от неё не зависят. Однако в целом из-за своей энергетической зависимости от России страны НАТО не могут и не будут отвечать на её угрозы», — считает автор статьи.

По его мнению, Путин прекрасно знает, что если, к примеру, Россия атакует Эстонию, Латвию или Литву и эти члены альянса обратятся к статье 5 устава НАТО о коллективной обороне, ни одной из этих стран НАТО не сможет помочь даже деньгами, однако Байден и его ближайшие советники, которым следовало бы это знать, вероятно, даже не задумываются об этом. Поэтому если альянс хочет восстановить свой авторитет, ему необходимо сделать как минимум две вещи.

Во-первых, альянс должен избавить своих членов от энергетической зависимости от России. Для этого нужно найти другие источники поставок, которые могли бы полностью удовлетворить их потребности, но на это необходимо минимум 10 лет. Во-вторых, Байден должен как можно скорее заставить членов НАТО вкладывать необходимое количество средств в их собственную оборону, однако он этого не сделает, потому что этот вопрос его попросту не волнует в той же мере, в какой он волновал Трампа.

«Будущее НАТО выглядит достаточно мрачно. Путин, ослабленный посредственными результатами операции своих вооружённых сил на Украине, вероятно, не сможет осуществить вторжение на территорию того или иного члена НАТО в течение нескольких лет. Но когда он всё же сможет это сделать, альянс НАТО, вероятно, не сумеет оправдать основную причину своего существования», — заключает автор The American Spectator.