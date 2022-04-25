EurActiv: финны ограничили импорт электричества из России на случай возможных «издевательств»

Финляндия решила ограничить импорт электроэнергии из России, сообщает EurActiv. Там опасаются кибератак и других возможных «издевательств» со стороны Москвы в случае подачи страной заявки на вступление в НАТО. О возможных гибридных операциях предостерегают и местные спецслужбы. Впрочем, как отмечает издание, даже полное прекращение энергетического импорта из соседней страны не представляет угрозы для финской электросети.

В Финляндии решили ограничить импорт электричества из России, так как там опасаются кибератак и других возможных «издевательств» со стороны Москвы, если страна подаст заявку на вступление в НАТО, сообщает EurActiv. Соответствующее решение уже вступило в силу. Его подготовил финский национальный оператор магистральных энергосетей Fingrid, который на 53% принадлежит государству.

При этом представители компании заявляют, что ограничение основывается на их собственном анализе и не связано с политикой. Но ранее Служба безопасности и разведки Финляндии уже призывала к подготовке к возможным гибридным операциям со стороны России. Теперь импортная мощность в трансграничных соединениях Fingrid составит не 1300 МВт, а 900 МВт. Экспортная мощность останется неизменной на уровне 320 МВт.

По официальным данным, в 2021 году 10% потребляемой в Финляндии электроэнергии поставлялось из России. При этом прекращение энергетического импорта из соседней страны угрозы для финской электросети не представляет. Недавно построенная атомная электростанция Olkiluoto 3 позволит существенно улучшить энергообеспечение государства. Также безопасность системы повысит создание линии постоянного тока на границе со Швецией, отмечает издание.