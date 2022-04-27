Das Erste: на встрече в Рамштайне страны Запада договорились координировать военную помощь Украине

На встрече министров обороны из более чем 40 государств на американской авиабазе Рамштайн в Германии страны Запада договорились о расширении поставок оружия на Украину, сообщает Das Erste. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт объявила о передаче Украине 50 зенитных самоходных установок Gepard. Кроме того, встреча в Рамштайне положила начало работе контактной группы, которая будет координировать действия для оказания военной помощи Украине на ежемесячных встречах.

На встрече министров обороны из более чем 40 государств на базе ВВС США Рамштайн в Рейнланд-Пфальце западные страны, в том числе Германия, пообещали продолжить поставки оружия на Украину. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США «сдвинут небо и землю», чтобы дать Украине то, что ей нужно для самообороны, пишет Das Erste.

Остин приветствовал письменное заявление правительства ФРГ о намерении поставить на Украину зенитные самоходные установки. По итогам встречи на авиабазе Рамштайн Остин заявил, что Германия является «большим другом и союзником» США. По его словам, передача 50 зенитных самоходных установок Gepard является «важным шагом», который укрепит оборонный потенциал Украины.

По словам Остина, «мир потрясён» действиями России, и более 30 союзников и партнёров, включая США, уже предоставили Украине военную технику на сумму более $5 млрд. Он заявил, что США и их союзники «более чем когда-либо полны решимости поддерживать» Украину перед лицом российской угрозы. Встреча наглядно показала, что ближайшие недели имеют «большое значение для Украины».

Глава Пентагона объявил, что встреча на базе Рамштайн положила начало работе контактной группы, в которую войдут представители стран-участниц встречи. Остин добавил, что контактная группа будет координировать действия стран-партнёров для оказания военной помощи Украине на ежемесячных встречах. Они могут проходить как в очном, так и виртуальном или смешанном форматах.

Остин заверил союзников США в бесперебойной поддержке страны. «Украина нуждается в нашей помощи сегодня, чтобы победить, и будет нуждаться в нашей помощи, когда боевые действия закончатся», — заявил глава Пентагона.

О поставках оружия на Украину на авиабазе Рамштайн объявили представители нескольких стран. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о передаче Украине зенитных самоходных установок. «Мы надёжный партнёр на стороне Украины — вместе с нашими союзниками», — заявила она по итогам встречи. Кроме того, по её словам, встреча дала старт поддержке Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективах. «Лучшая гарантия безопасности для Украины — это хорошо обученные и хорошо оснащённые вооруженные силы», — подчеркнула Ламбрехт.

На встрече на авиабазе Рамштайн правительства Великобритании и Канады также пообещали продолжить оказывать Украине военную помощь. Лондон объявил о намерении усилить ПВО Украины. Оттава собирается поставлять Киеву бронетехнику, отмечает Das Erste.