NYT: рискуя «разозлить Россию», США увеличивают поставки вооружения на Украину

США меняют направление поставок вооружения на Украину, стремясь снабдить Киев более современным оружием и в большем количестве, пишет The New York Times. Тем не менее издание предупреждает, что это может привести к более масштабному международному конфликту или случайному удару российских сил по территории одной из стран НАТО.

Когда почти два месяца Россия начала спецоперацию на Украине, Соединённые Штаты и их союзники начали поставлять Киеву вооружение и боеприпасы: снайперские винтовки, амуницию, аптечки, средства связи, патронов и переносно зенитно-ракетные комплексы Stinger и переносно зенитно-ракетные комплексы Javelin, которые быстро стали символами конфликта.

Однако, как отмечает The New York Times, когда Россия сосредоточила усилия на укреплении позиций в восточной Украине, Вашингтон и его союзники тоже меняют направление, стремясь снабдить Киев более современным оружием и в большем количестве.

Западные страны сосредоточились на отправке более дальнобойного оружия, такого как гаубицы, зенитные установки, противокорабельные ракеты, беспилотники, бронированные грузовики, бронетранспортёры и даже танки. Этот тип вооружений, по словам президента США Джо Байдена, предназначен для того, чтобы остановить «более широкое наступление, которое, как мы ожидаем, Россия начнёт в восточной Украине».

Байден полагает, что именно «постоянные поставки оружия» помешали президенту Владимиру Путину «завоевать Украину и установить над ней контроль».

Во вторник после разговора с лидерами стран-союзников Байден объявил, что Соединённые Штаты направят больше артиллерии. Кроме того, анонимный источник издания сообщил, что в ближайшие дни президент объявит о новом пакете военной помощи для Украины. Сумма помощи будет равна размеру пакета вооружений и артиллерии на $800 млн, о котором было объявлено на прошлой неделе.

Тем не менее, как полагает The New York Times, эта стратегия сопряжена с заметным риском: «разозлить Россию настолько, что это приведёт к более масштабному международному конфликту».

Так, недавно Москва направила Вашингтону дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки США и НАТО «наиболее чувствительных» систем вооружений на Украину могут привести к эскалации и «непредсказуемым последствиям».

По мнению американских официальных лиц, это свидетельствует, что поставляемое вооружение имеет большое значение на поле боя. Это рассеивает опасения Вашингтона о том, что Кремль может счесть эти поставки обострением конфликта, или о том, что Киев может использовать дальнобойное оружие для нападения на Москву и развязывания более масштабной войны.

В настоящий момент в Вашингтоне ломают голову над тем, сколько разведывательной информации о базах на территории России предоставить украинцам, учитывая, что они уже совершали небольшие атаки на российские нефтебазы. Белый дом также воздерживается от поставок на Украину некоторых видов оружия, при помощи которых Киев мог бы нанести удар по российским силам через границу.

Кроме того, на Западе понимают, что поставки вооружения Украине создают дополнительный риск: Россия, пытаясь пресечь их, может ударить по странами НАТО, «каждый дюйм» территории которых поклялся защищать военным путём Байден.

В связи с этим некоторые обвиняют Соединённые Штаты в том, что там проявляют излишнюю осторожность. С другой стороны, беспокойство относительно провоцирования более масштабной войны сохраняется среди некоторых союзников страны по НАТО. Так, в Германии, например, опасаются, что поставки боевых машин пехоты Marder могут заставит Россию считать Берлин и НАТО участниками украинского конфликта.

Но эти решения The New York Times называет «суверенными, а не союзническими», так как Вашингтон и его многочисленные союзники всё равно поставляют тяжёлое вооружение, сосредоточившись на советском оружии, которым украинцы умеют пользоваться, наряду с западным оружием, которое украинцы могут довольно легко освоить.

Что касается Германии, то часть проблемы заключается в том, что собственные запасы исправной бронетехники страны настолько малы, что у Берлина почти нет резервов. Кроме того, на обучение использованию современных британских, американских или немецких танков может уйти до шести месяцев.

«У нас нет времени, чтобы доставить на Украину большое количество тяжёлой американской бронетехники, и нет времени на обучение украинских военных», — заявил бывший министр обороны США Роберт Гейтс, добавив, что в связи с этим приходится прежде всего обращать внимание на советскую технику, которая ещё есть в арсеналах восточноевропейских государств.

В западных усилиях по поддержке Украины участвуют около 30 стран. В настоящий момент США пытаются закупить советские боеприпасы для 152-миллиметровых гаубиц у стран, которые их используют, включая государства за пределами Европы, такие как Афганистан и даже Индия. Кроме того, Соединённые Штаты также согласились предоставить Украине 155-миллиметровые гаубицы, а также 40 тыс. подходящих для них снарядов.

Но этого недостаточно, утверждает бывший командующий вооружённых сил США в Европе генерал-лейтенант в отставке Фредерик Ходжес. «Мы всё ещё не мыслим масштабно. Мы всё ещё не думаем о победе Украины», — отмечает Ходжес.

Впрочем, The New York Times полагает, что если в начале российской спецоперации страны часто соревновались в масштабах предоставляемой Украине помощи, то нынешняя гонка ведётся в основном в тайне. «У некоторых стран нет желания дразнить русского медведя», — утверждает издание. Ярким примером является путаница вокруг сообщений о том, что Польша поставила Украине более 100 советских танков Т-72 и Т-55. В Польше отказываются подтвердить факт поставки.

По мнению издания, то, как пройдёт эта логистическая гонка, «вполне может определить исход» российской спецоперации на Украине.