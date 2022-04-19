Tagesspiegel: вандалы осквернили памятник советскому Воину-Освободителю в Берлине

На памятнике советскому Воину-Освободителю в берлинском Трептов-парке вновь обнаружены оскорбительные надписи, а также начертанные белой краской буквы Z, сообщает Der Tagesspiegel. Уголовная полиция Берлина уже инициировала расследование по факту произошедшего. Аналогичный инцидент случился полторы недели назад: тогда монумент облили красной краской.

Памятник советскому Воину-Освободителю в берлинском Трептов-парке вновь осквернили вандалы. Как сообщила официальный представитель полиции Берлина, в ночь на понедельник на входном портале памятника было обнаружено несколько оскорбительных надписей, а также нарисованные белой краской очертания буквы Z, ставшей неофициальным символом поддержки российской спецоперации на Украине, сообщает Der Tagesspiegel.

Департамент госбезопасности земельного ведомства уголовной полиции Берлина, ответственный за политические преступления, инициировал расследование по факту произошедшего. В Берлине и других федеральных землях использование символа Z для выражения поддержки спецоперации России на Украине признано незаконным. Однако в случае с надписями, обнаруженными на входном портале мемориала в Трептов-парке, полиция исходит из того, что буква Z использовалась в качестве «критики России».

В связи с тем что полиция усилила меры по охране монумента после аналогичного инцидента, произошедшего полторы недели назад, правоохранителям удалось относительно точно определить время совершения преступления. Следствие исходит из того, что надписи были нанесены в воскресенье около 23:40.

По сообщениям СМИ, в ночь на воскресенье возле мемориала было припарковано несколько полицейских машин. На территории комплекса оперативники установили прожекторы для освещения статуи в центре мемориала.

В ночь на 7 апреля неизвестные в первый раз осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке, облив его красной краской и исписав оскорбительными надписями. Антироссийские лозунги также появились на памятнике Эрнсту Тельману, установленному в берлинском районе Пренцлауэр-Берг.

В связи с инцидентами в начале апреля сенатор Берлина по вопросам внутренних дел Ирис Шпрангер поручила полиции откорректировать существующие концепции охраны объектов, подлежащих защите в связи с ситуацией на Украине, и усилить меры безопасности.

Советский военный мемориал в Трептов-парке является крупнейшим комплексом, посвящённым Второй мировой войне, за пределами бывшего СССР. После первого случая посольство России в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии с требованием устранить последствия атаки вандалов и принять меры для предотвращения повторения аналогичных инцидентов.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник также осудил действия вандалов. Он заявил, что мемориал «священен для украинцев», и подчеркнул, что жертвами Второй мировой войны стали «в общей сложности более трёх миллионов украинских солдат».

Монумент в Трептов-парке был возведён в 1949 году в память о солдатах Красной армии, павших в битве за Берлин в 1945 году, в том числе о русских, украинцах и представителях других советских республик, пишет Der Tagesspiegel.