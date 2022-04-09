SZ: «непочтительная мазня» на мемориале советским солдатам — это проявление ненависти

Неизвестные осквернили памятник советскому Воину-Освободителю в берлинском парке Трептов, разместив на нём надписи, осуждающие русских за боевые действия на Украине, сообщает Süddeutsche Zeitung. На данный момент всю «непочтительную мазню» уже убрали, рассказывает автор статьи Густав Зайбт. Он предлагает расценивать этот акт вандализма не только как протест, но и как проявление ненависти, которая «царит в отношениях народов, чьи бывшие солдаты вместе покоятся в Трептов-парке».

Неизвестные осквернили памятник советскому Воину-Освободителю в берлинском парке Трептов, сообщает Süddeutsche Zeitung. Они красной краской нанесли на него надписи по-английски: «За что?», «Путин = Сталин», «Кровь украинцев на руках русских», а также залили краской лестницу, ведущую к монументу. На данный момент всю «непочтительную мазню» уже убрали, отмечает автор статьи Густав Зайбт.

Злоумышленники выбрали это место не случайно. Мемориал в Трептов-парке — это самый крупный советский памятник Второй мировой войне за границами бывшего Советского Союза. Это одновременно монумент победы и траурное место. Под ним захоронено приблизительно 5000 советских солдат, погибших в ходе заключительных сражений за Берлин в 1945 году. Среди них есть не только русские, но и белорусы, украинцы, казахи.

Этот мемориал рассказывают о победе над лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером в Великой Отечественной войне, которая до сих пор занимает в российской истории очень значимое место. С упразднением Германской Демократической Республики памятник перестали использовать в политических целях, и он стал местом стечения родственников погибших. 8 и 9 мая они приезжают в Трептов-парк, чтобы возложить к монументу цветы и фотографии своих предков, а потом устраивают пикник, чтобы почтить их память.

После присоединения* Крыма в 2014 году украинцы стали отмечать эти памятные дни отдельно. «Здесь можно было наблюдать ранние признаки разрушения межнациональной советской памяти в результате агрессивной политики Путина. Оправдывая нынешние боевые действия как «денацификацию» Украины — то есть как продолжение Великой Отечественной войны, — российское руководство полностью вытесняет украинцев из этой совместной культуры памяти», объясняет Густав Зайбт. По его словам, этот акт вандализма стоит расценивать не только как протест против боевых действий на Украине, но и как проявление ненависти, которая «царит в отношениях народов, чьи бывшие солдаты вместе покоятся в Трептов-парке».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).