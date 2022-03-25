«Символ немецкой покорности» — журналист Frei Welt призвал убрать советские танки у Рейхстага

Настало время избавиться от памятников танку Т-34 в центре Берлина, считает журналист Frei Welt Вольфганг Хебольд. По его мнению, на фоне событий на Украине этим «символам немецкой покорности и страха перед русскими» в столице не место. Их можно переместить в музей или на детскую площадку. А после окончания украинского кризиса Москве нужно будет ещё постараться, чтобы заслужить возвращения своих танков, убеждён автор.

На фоне происходящего на Украине необходимо убрать советские танки Т-34 из центра Берлина, пишет на страницах Frei Welt журналист Вольфганг Хебольд. По его мнению, это «странно», что недалеко от Рейхстага и Бранденбургских ворот стоят две российские бронированные боевые машины с победоносно направленными вверх пушками.

В своё время они были лучшими образцами советской военной техники, напоминает автор. Позже, естественно, морально устарели, но не утратили своего символического значения. После Второй мировой войны они также активно использовались для подавления гражданских протестов. Их изображения украшали части Берлинской стены, уцелевшие после объединения Германии. И в целом они напоминали о тех «мрачных временах», когда «Россия мучала Восточную и Центральную Европу и угрожала Западу смертью от ядерного оружия».

Теперь же эти времена вернулись, считает Хебольд. А именно 24 февраля, когда Россия ввела свои войска на Украину. И настало время избавиться от танков. Конечно, их можно было бы оставить в качестве предостережения, признаёт автор: «Но кому нужны предостережения, когда каждый день ими служат новости с Украины».

При этом речь идёт не о том, чтобы предать забвению память о русских солдатах, подчёркивает журналист: «Они сражались, они страдали. Они умерли за свою Россию. Павшие солдаты достойны всех почестей, — объясняет он. — За могилами убитых русских в Германии продолжат ухаживать. Для нас это дело чести. Но два Т-34 у Рейхстага никому не нужны! Да и в других местах в городе не нужны эти символы немецкой покорности и страха перед русскими. Страха, который вновь распространяют российские танки».

С начала боевых действий на Украине Договор о дружбе и границе между СССР и Германией больше немцев ни к чему не обязывает, убеждён Хебольд. С 24 февраля он имеет такое же значение, как и Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, подписанный в августе 1939 года. «А после окончания украинского кризиса Москве нужно будет ещё постараться, чтобы заслужить возвращения своих танков», — пишет автор.

«Сейчас же самый подходящий момент, чтобы избавиться от этих символов российской мощи в центре столицы Берлина. Что произойдёт с Т-34? Для них наверняка найдётся место в Музее транспорта и техники. Также можно разместить их в Гёрлитцер-парке или на детской площадке», — заключает журналист.