Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что памятник воинам-освободителям Риги в парке Победы представляет угрозу национальной безопасности его страны. Как передаёт DELFI, Борданс добавил, что Россия своими действиями на Украине «нарушает международные договоры, заключённые на постсоветском пространстве», поэтому символы «империи зла» не должны располагаться в центре латвийской столицы.

Памятник воинам-освободителям Риги в парке Победы представляет угрозу национальной безопасности Латвии. Как передаёт DELFI, об этом заявил латвийский министр юстиции Янис Борданс на ежегодном собрании Новой консервативной партии.

По словам политика, «лидер оккупационной державы, агрессор Владимир Путин подчёркивает, что Россия является наследницей СССР и что Россия выполняет ту же работу, что и СССР».

«Нельзя давать трибуну или сцену для каких-либо провокаций. Мы не должны позволять какой-либо силе проявлять негатив против Латвии, Украины и стран Балтии, против всех, кто освободился от империи зла», — заявил министр.

Борданс подчеркнул, что символы «империи зла» не должны располагаться в центре латвийской столицы. Он призывает коллег в правительстве и общественность с пониманием отнестить к тому, что со временем памятник освободителям Риги будет демонтирован с соблюдением норм международного права.

Что касается юридической стороны такого решения, то Минюст уже несколько лет занимается анализом правовой ситуации с памятником советским воинам. По словам Борданса, эксперты отмечают, что всегда существуют причины, которые могут прекратить действие соглашения между Латвией и Россией, и в данном случае это может быть отказ стороны от обязательств по соглашению.

Он отметил, что Россия своими действиями на Украине «нарушает международные договоры, заключённые на постсоветском пространстве». Он добавил, что в связи с этим у Латвии нет никаких обязательств.

«В парке Победы не захоронены павшие солдаты. Парк Победы должен стать памятной доской латвийской победы», — сказал Борданс.