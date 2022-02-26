DELFI: министр юстиции Латвии назвал памятник освободителям Риги угрозой нацбезопасности
Памятник воинам-освободителям Риги в парке Победы представляет угрозу национальной безопасности Латвии. Как передаёт DELFI, об этом заявил латвийский министр юстиции Янис Борданс на ежегодном собрании Новой консервативной партии.
По словам политика, «лидер оккупационной державы, агрессор Владимир Путин подчёркивает, что Россия является наследницей СССР и что Россия выполняет ту же работу, что и СССР».
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