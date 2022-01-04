FAZ: «стирание французской идентичности» — флаг ЕС под Триумфальной аркой в Париже вызвал политический скандал

Флаг Евросоюза, установленный внутри Триумфальной арки в Париже по случаю начала председательства Франции в Совете ЕС, убрали после волны возмущений со стороны оппозиционных политиков, сообщает Frankfurter Allgemeine. Однако политический скандал лишь начал набирать обороты. Беспощадная критика в адрес президента Франции Эммануэля Макрона звучит не только из правого лагеря, недовольство установкой флага ЕС вместо французского триколора высказывают и левые.

Синий флаг Европы с жёлтыми звездами больше не развевается над Могилой неизвестного солдата под сводами Триумфальной арки в Париже. Правительству пришлось снять полотно, поднятое в честь начала полугодового председательства Франции в Совете ЕС. Однако это не способствовало уменьшению ажиотажа. Кандидат в президенты Марин Ле Пен сразу же отреагировала на исчезновение флага ЕС. «Красивая патриотическая победа», — заявила она. Ранее в синем флаге она усмотрела «провокацию, оскорбляющую тех, кто воевал за Францию». Она была «возмущена тем, что французский флаг над Могилой неизвестного солдата заменён флагом Евросоюза». Ле Пен призвала президента Франции Эммануэля Макрона снова поднять национальный флаг.

В первую очередь Ле Пен получила поддержку от левой партии «Непокорённая Франция». Депутат Национального собрания Бастьен Лашо назвал смену флага «ошибкой». «Неизвестный солдат погиб не за Брюссель», — заявил он. По его словам, такие европейцы, как Макрон, переписывают историю и тем самым дают «сторонникам нацистского коллаборациониста Филиппа Петена со своим предводителем Эриком Земмуром возможность представить себя истинными патриотами». Кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон, также представитель «Непокорённой Франции», в понедельник в интервью на радиостанции пожаловался, что президент Макрон «просто проигнорировал результаты европейского референдума 2005 года».

Тогда 55% процентов французов отвергли проект Конституции Европейского союза, цель которой, среди прочего, состояла в придании демократической легитимности европейским символам, таким как флаг и гимн. По итогам референдума президент Николя Саркози, избранный в 2007 году, добился того, чтобы европейский флаг и девятая симфония Бетховена, использующая как гимн ЕС, не упоминались в Лиссабонском договоре.

Лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель назвал флаг ЕС «синонимом делокализации и утраты суверенитета».

Конкурент Ле Пен в крайне правом лагере Эрик Земмур обвинил Макрона в «кощунстве». Он назвал размещение флага ЕС «обезображиванием» и «упаковыванием» национального памятника.

В фресках, статуях и гравировках Триумфальной арки прославляются победы Наполеона и победы революционных армий. После окончания Первой мировой войны и подписания Версальского договора у её подножия прошёл парад победителей. В 1920 году у Триумфальной арки было погребено тело Неизвестного солдата. Каждый день в 18:30 у его могилы зажигается огонь.

Чтобы унизить французов, после вторжения вермахта во Францию ​​в 1940 году, через Триумфальную арку прошёл строй солдат гитлеровской армии. Во французской культуре арка также символизирует сопротивление нацистским оккупантам. 11 ноября 1940 года здесь прошли демонстрации тысяч старшеклассников, сотни были арестованы. 11 ноября 2009 года канцлер Ангела Меркель стала первым канцлером Германии, почтившим память Неизвестного солдата у Триумфальной арки в Париже. Годом ранее, 1 июля 2008 года, в начале председательства Франции в Совете ЕС, президент Николя Саркози, не вызвав никакого возмущения, поднял европейский флаг рядом с французским триколором под аркой.

Тогда никакой предвыборной борьбы фактически не было, а правые националисты потерпели крупное поражение на президентских выборах 2007 года. Жан-Мари Ле Пен получил 10% голосов. Патриотическими заявлениями Саркози удалось вернуть отколовшихся избирателей.

Кандидат в президенты от правого лагеря Валери Пекресс внимательно изучила рецепт успеха Саркози. Она заявила, что приветствует председательство Франции в ЕС, но выступает против «стирания французской идентичности». Она призвала Макрона поднять французский триколор рядом с европейским флагом. «Мы в долгу перед нашими солдатами, проливавшими свою кровь за флаг», — подчеркнула Пекресс. В понедельник она упрекнула Макрона в том, что он, выполняя свою европейскую миссию, забывает Францию. «У Эммануэля Макрона проблемы с французской историей», — заявила она.

Государственный секретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон парировал: «Нам не нужны какие-либо наставления по патриотизму со стороны мадам Ле Пен, месье Земмур или мадам Пекресс». «Мадам Пекресс становится копировальной машиной крайне правых», — посетовал Бон. Лидер фракции партии «Республиканцы» в Сенате Брюно Ретайо возразил ему: «Для людей Макрона просьба повесить французский флаг рядом с европейским флагом является правым экстремизмом. Они больше не понимают, что такое родина. Для них патриотизм — это преддверие фашизма». Спор о флаге — показатель беспокойства по поводу ЕС, которое никогда не исчезало с тех пор, как был принят Лиссабонский договор.

Председатель фонда EuropaNova Гийом Клосса отметил, что Саркози тщательно подготовился к председательству в Совете ЕС и умело использовал символы. «Во время европейского полугодия во Франции было бы гораздо логичнее повесить под Триумфальной аркой французский и европейский флаги рядом», — подчеркнул Клосса.